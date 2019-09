Estos signos le temen a la vejez: ¿estás en la lista?

El miedo es un factor fundamental en nuestra vida, algunos lo dominan muy bien, y otros los paraliza, hay cierta incertidumbre en saber cómo viviremos la vejez, para ello te presentamos una lista de los que no aceptan tan fácilmente volverse viejos.

Todos asumimos que llegaremos a la vejez, sin embargo algunos aceptamos esta final etapa de vida, mientras que otros se sumen en el miedo a dejar de hacer todo lo que actualmente hacen.

Descubre si eres parte de los signos que le temen a la vejez o eres de los que se preparan para vivir plenamente esos años.

Cáncer

Los cáncer piensan siempre en lo que quieren vivir en un futuro cercano, pensar en la vejez, suele imaginar que falta mucho para ello, cuando la realidad es que el tener una avanzada edad, está a la vuelta de la esquina. Ellos aseguran que no le temen llegar a viejos, pero en el fondo les preocupa en donde vivirán esos años en los que si necesitarán ayuda de las personas que le rodean. Es por eso que verán de vez en cuando a un cáncer haciendo ejercicio o alimentarse sanamente, esto es parte de la conciencia que hace y que sabe que se debe cuidar.

Escorpio

Ellos siempre se sienten con energía, andan alegres y son solidarios, pero hay algo que les pone a pensar, y es esa etapa de la vejez, sienten que se quedarán solos, les dá pánico imaginar que todo pudiera ser deplorable o deprimente. Los Escorpio siempre andan investigando la mejor manera de pasarla bien y se aseguran de tener dinero para su retiro. Se previenen aunque eso no los exenta de tener miedo a la vejez.

Piscis

Son románticos, son dueños de una imaginación envidiable, suelen pensar que estarán envejeciendo al lado de su pareja, viviendo una historia de amor. A los piscis se les puede ver contentos en realidad no visualizan verse solos en la vejez, les provoca pánico, prefieren pensar que estarán con el amor de su vida. Es por eso que se esfuerzan en tener bien cuidada a su pareja, para sentirse acompañada en esos momentos de la avanzada edad.

Aries

Ellos son muy metódicos, siempre andan viendo que es lo que viene en tendencias en cuanto al cuidado de la familia, y no se diga cuando se trata de tener el cuidado de su vejez, no se dude de un aries que ya tenga listo su seguro de retiro, es ahorrativo y prácticamente a temprana edad se empieza a preparar para esta edad. Cuando se les acusa de ser tremendamente codos, en realidad no es que no quieran gastar, lo que pasa es que siempre ve prioridades y tener una buena vida en su vejez es una de ellas.

Sagitario

A sagitario le ha costado mucho entender lo de la vejez por algunos sucesos inesperados y tristes que vivió en su infancia, pensar en la vejez le provoca un estado de tristeza, prefiere callar y aislarse a hablar del tema de un retiro. Los sagitarios son solitarios, no les da miedo quedarse solos al final del camino, pero sabe que su honestidad y la prudencia con la que ha conducido su vida, le ayudará a rodearse de personas que le ayuden cuando se llegue el momento de estar en edad avanzada.

Leo

Ellos viven la fiesta, en cuanto escuchan a alguien hablar sobre la vejez, de inmediato lo callan diciendo que nadie hable de cosas tristes y que falta mucho para eso. Cualquiera diría que no le da miedo la vejez, pero ese comportamiento extremista es precisamente porque cuando se queda a solas en su habitación le da miedo quedarse solo al final de su vejez.