Profesor les pedía sexo a sus alumnos para levantar las notas

Escándalo en un Instituto de educación terciaria de la ciudad santafesina de Reconquista, ante la sucesión de denuncias por acoso a uno de los profesores del cuerpo docente. El acusado fue apuntado por insinuar y requerir relaciones sexuales a cambio de una mejora en las calificaciones de sus alumnos, según consta en la denuncia efectuada por uno de ellos, en las últimas horas.

Justamente, quien impulsó la causa aseguró que el instructor lo desaprobó en reiteradas oportunidades, para posteriormente invitarlo a su domicilio con el fin de "corregir errores". En el Instituto Superior de Profesores N° 4, "Angel Cárcano", de la ciudad de Reconquista, tuvieron lugar los hechos denunciados por Tobías Rizzieri, un joven estudiante de Educación Física que acusó al docente Víctor Gahn, de 55 años, de acosarlo en diversas ocasiones, principalmente en los días previos a un examen, y durante la posterior entrega de la nota del mismo.

Al respecto, el denunciante detalló a Crónica que "al ser varones nadie se animaba a denunciarlo. En mi caso, me animé, con el apoyo de mi familia, porque tuve cuatro intentos para recibirme y siempre me ponía una excusa para desaprobarme, y después me invitaba a la casa para explicarme y corregir los errores".

A su vez, el alumno reveló que "accedí a la casa, la primera vez, pero me abrazaba, me decía que tenía algo extra que hacer si quería aprobar la materia". En consecuencia, logró superar el temor a los prejuicios, cobró valentía ante el incremento de los hostigamientos y acudió al Centro Territorial de Reconquista con el afán de radicar la denuncia.

La acusación impulsó a otros estudiantes, y por lo tanto se han sumado nuevos casos, alcanzando un total de siete. Al respecto, Tobías consideró que "él no va con cualquier persona, sino que apunta a chicos de bajos recursos y de personalidad tímida. A muchos chicos les preguntaba por el tamaño de su miembro, y hasta les aseguraba que debían acceder a sus pedidos si todavía tenían ganas de aprobar la materia".

No obstante, a pesar de la imputación, el docente continúa desempeñándose en su cargo, profundizando aún más la angustia y la desesperación de las supuestas víctimas. Por esta razón, el primero de los alumnos en alertar a las autoridades policiales dejó en claro que "la problemática es que él trabaja con menores y ninguna autoridad hace nada".

En este sentido, Rizzieri vincula la ausencia de medidas que resguarden a los jóvenes de su profesor con el silencio y la complicidad de los pares de aquel. "Los profesores salieron a desmentir pero nosotros hemos presentado pruebas en las que ellos les pedían que se callaran porque sino sería imposible aprobar la materia con ellos. Es un entramado horrible", expresó el autor de la acusación.

Comunicado del instituto

"Reunidos los profesores de la carrera de Educación Física del Instituto Superior N° 4 "Ángel Cárcano de la ciudad de Reconquista ( Santa Fe) y directivos, repudian los dichos vertidos por el estudiante Tobías Riccieri y sus familiares, acerca de que en esta especialidad se suceden situaciones de acoso y se silencian por parte de algunos profesores. Por el contrario, negamos categóricamente tales acusaciones y entendemos que empañan la trayectoria de profesores y directivos de esta Institución", manifestaron.

