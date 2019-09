Mirá que tiene que hacer cada signo para superar un mal día

Recuerda que cuando es más oscura la noche, es porque va a amanecer y aunque nuestra vida no sea perfecta debemos aprender a brillar con más fuerza.

Es una cuestión de tomar la decisión de cambiar tu ánimo y los astros te pueden ayudar, pero nosotros también, préstale atención a esta información.

ARIES

La fortaleza más grande que tienes es tu independencia, así que toma un descanso de aquello que te está robando la paz para acomodar tus ideas. Una vez que tomes este receso, podrás recuperar el control de la situación, puedes con esto y más.

TAURO

Eres una experta en el área de la creatividad. Si tu día tuvo un mal rato, canaliza toda esa energía negativa en un nuevo proyecto que te permita relajarte. Incluso puedes tomar esa energía artística a la raíz del problema para abordarle desde una nueva perspectiva, así podrás resolverle con facilidad.

GÉMINIS

¿Te cambiaron los planes? Tranquila. Eres una maestra en el arte de la adaptación pues acomodas las circunstancias hacia aquello que te favorece. Pon la cabeza en alto, claro que puedes controlar esto también.

CÁNCER

Cuando las cosas no salen bien, debes apegarte a lo que sabes y en tu caso es la empatía. Analiza bien para entender qué es lo que te está molestando. Lo más importante es que seas amable contigo misma cuando estás teniendo tiempos difíciles, así como haces cuando quieres animar a tus seres queridos.

LEO

Si algo te caracteriza es tu gran fuerza. Nada se compara a tu seguridad, así que debes recordar cómo sacudirte el polvo cuando algo te distrae o te hace caer y simplemente seguir caminando hacia adelante. Puedes con esto y más.

VIRGO

¿Demasiado peso en tus hombros? Debes aprender a ver más allá de eso, eres una experta en ser realista, aborda el problema con honestidad para poder confiar en tus decisiones y que eso te permita sentirte mejor.

LIBRA

Tu signo no es coincidencia, por lo general sabes cómo mantener el balance. Si te sientes mal, toma un pequeño descanso para ver el problema de otros ángulos, así podrás abordarle de la mejor manera y recuperar la armonía de tu entorno.

ESCORPIÓN

Sabes muy bien quién eres. Si te sientes mal, toma distancia de la situación para tomar fuerzas y volver a sentirte bien. Una vez que lo hagas, trata de descubrir qué era lo que te molestó o te lastimó en primer lugar.

SAGITARIO

¿Mal día? Desata tu optimismo. El mantenerte animada te ayudará a ver la situación de una forma mucho más alegre y podrás encontrar la solución con mayor facilidad.

CAPRICORNIO

Nada mejor para motivarte en un mal momento que la ambición que te caracteriza y te hace no detenerte hasta lograr lo que deseas. Tu actitud mejorará y te recordará que siempre hay una solución a cualquier cosa que se presente en tu vida.

ACUARIO

Eres una persona muy honesta, completamente transparente contigo y con los que te rodean. Si algo te molesta o te lastima, sé honesta contigo misma sobre la mejor manera de resolverle. Debes escuchar a tu corazón y ser fiel a tus emociones.

PISCIS

Cuando tus seres queridos no se sienten bien tú no fallas, los tratas con compasión y esa misma actitud debes adoptar contigo misma. ¿Por qué no ser amable cuando te ves frente al espejo? Está bien pasar algunos momentos incómodos o duros, pero llévatela tranquila hasta que puedas afrontar el problema.