Rihanna lanza un labial para cada signo: ¿cuál será el tuyo?

Desde que Rihanna se embarcó en el mundo empresarial ha tenido un éxito millonario, tanto, que prácticamente ya no explota su faceta musical. Fenty Beauty se ha convertido en la firma favorita de muchas celebrities e influencersque ya se han declarado fans de uno de sus productos: los labiales. Su larga duración, la cremosidad y los múltiples tonos que ofrecen, enamoran a cualquiera (por no hablar de su precio). El caso es que la cantante ha decidido ir un paso más allá y nos ha sorprendido a todos con una colección de labiales basados en el horóscopo. Un detalle que tienen todas las papeletas de convertirse en el nuevo must de nuestro neceser de maquillaje...

Acuario

Este labial está pensado para recibir los aplausos de todos esos que vean a esa chica acuario que no tiene miedo a hacer sombra a los demás. Rebelde e independiente este labial en azul refleja la personalidad de este signo y hace referencia al azul del mar por el símbolo de los peces.

Capricornio

Este signo es ambicioso, que trabaja duro por lo que quiere y de vez en cuando se merece irse de fiesta para relajarse. El color rojizo con naranja es perfecto tanto como para llevar en verano como en invierno con un total look negro ¡Ideal!

Piscis

Las personas de este signo son muy dulces y creativos por eso la firma a apostado por el rosa fucsia para este labial. El color parece como un caramelo, pero de veneno ya que a pesar de que los piscis son dulces, también tienen su carácter oculto como las toxinas de este producto.

Aries

Son muy buenos confidentes, directos pero a la vez muy manipuladores ya que son capaces de utilizar cualquier cosa para salirse con la suya y este labial refleja al 100% su personalidad. Este rojo con tonos rojas es digno de malvada de película pero la verdad es que nos morimos por probarlo ¡Ojalá ser Aries!

Tauro

Los tauro son sensatos, con los pies en la tierra pero tienen ese toque picante como el wasabi japonés, de ahí que este labial sea de color verde. Este tono combina el verde de paz y tranquilidad con el wede de este producto de comida asiática, una combinación única.

Géminis

Para las chicas que son sociales y versátiles que no se pierden una fiesta de chicas por nada del mundo, aunque sus planes favoritos son los de chill con algún chico. El tono lavanda hace referencia al símbolo de este signo.

Cáncer

Bajo el nombre PMS este labial granate es perfecto para las personas de este símbolo que a la vez de tener un fuerte carácter, son muy leales como este color que siempre estará en nuestros imprescindibles.

Leo

Este signo representa al león: atrevido e intrépido que cuando visualiza algo, lo tiene que poseer. El naranja simboliza los tonos de este animal y de su hábitat perfecto para este verano.

Virgo

Nos recuerda a una bailarina de ballet: confiado y meticuloso que siempre va con mucho cuidado para buscar la perfección. El tono rosa simboliza a la bailarina con la que la firma lo compara.

Libra

Este signo es seductor, cuando lo ves te deja sin palabras como este labial que tiene un tono rojizo claro que hace que su nombre, Único, represente a este labial por completo.

Escorpio

Intenso y apasionado, escorpio es pura energía y brilla por su furia, en este caso con furia violeta ya que este labial de tono violeta oscuro hace que la furia de este símbolo salga a la luz.

Sagitario

Son indomables, salvajes y libres, es imposible que a este signo puedas ponerle normas porque no creo que las cumpla. El tono frambuesa da el toque delicado pero enérgico a su vez a este modelo.

El precio de estos labiales ronda los 17,95€ pero estamos seguras de que no durarán mucho en tienda así que... ¡corre a por el tuyo!