Ni capas ni coronas: la decisión sanjuanina pegó en Mendoza, y una ex reina habló de cosificación

Evolución será el tema de la próxima fiesta Nacional del sol. Y la FNS de verdad evolucionó.

El gobierno decidió terminar con el remedo de instituciones arcaicas como la monarquía, y de ahora en adelante se elegirá una embajadora.

En 2017, a poco de ser electa Reina Nacional de la Vendimia, la maipucina Victoria Colovatti expresó que "Vendimia no es una cosificación de la mujer, va más allá de eso. La gente no sólo nos elige por la belleza, sino también por cómo nos expresamos y cómo somos con el público". En tanto que Lucía Lamacchia, reina de Guaymallén, afirmó que la mujer en Vendimia "no es una muñequita de torta", publicó MDZ.

Sin embargo, en las últimas horas, vía Twitter, una ex soberana vendimial de Godoy Cruz declaró lo contrario.