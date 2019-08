El casamiento no es para estos signos: ni lo intenten

Dicen que “el amor lo puede todo”, incluso ayudar a que un matrimonio funcione de maravilla. Sin embargo, esto no es del todo cierto para algunas personas, que simplemente no nacieron para comprometerse de esta manera con su pareja.

Aunque a nadie nos gustaría aceptar que nuestra pareja no está hecha para el matrimonio, aquí están algunos signos del zodiaco que, por las características de su personalidad, no deberían casarse jamás.

1. Aries

A Aries le gusta hacer sus propias reglas y no considera a los demás. Además, tiene creencias y valores que no está dispuesto a cambiar ni dejar ir. Por si estos no fueran ya malos factores para un matrimonio, este signo también tiende a evitar comprometerse con una sola persona, por eso el casamiento no le viene bien.

2. Géminis

Los Géminis son seguros y grandes personas, pero cuando se trata de relaciones a largo plazo y matrimonio, tienden a fracasar, porque ellos quieren salir casualmente y se interesan en alguien sólo mientras es divertido y emocionante para ellos. No quieren tener la presión del compromiso de un “juntos para siempre”.

3. Sagitario

Un Sagitario nunca toma la vida demasiado en serio. Por lo general, son muy fríos y, aunque les gusta pasar tiempo con sus amigos y ser sociables, no quieren entablar relaciones demasiado serias. Valoran tanto su libertad e independencia que, si se llegan a casar, pronto verán el compromiso como una trampa.

4. Acuario

Las personas Acuario son complicadas. Sí, son capaces de hacer conexiones profundas e íntimas; sin embargo, las cosas se ponen incómodas para ellas cuando se trata de matrimonio. Es muy difícil que encuentren una pareja que las entienda y acepte, porque en un minuto están bien y al siguiente ya no quieren nada.