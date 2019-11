En el mes de la rata, esto es lo que el horóscopo chino tiene para vos  

Tauro: momento ideal para cambiar de pensamientos y tu forma de ser. En el amor seguirás dudando de esa persona que está contigo y no sabrás si dejarla o seguir con el/ella.

Géminis: mes lleno de buenas oportunidades de crecimiento en todo lo relacionado con tu trabajo o nuevos negocios. Llegará un amor muy apasionado y duradero.

Cáncer: prosperidad y buena oportunidad de iniciar nuevos negocios. Evita buscar ese amor que no está a tu lado, recuerda que lo que no fue para ti en un momento no lo será.

Leo: tu energía estará un poco desgastada con problemas que no podrás resolver. No busques un amor que no es para ti.

Virgo: será un mes de cambios radicales, sentirás que es el tiempo de cumplir ya tus anhelos de vida y de pensar más en ti. eEs momento de perdonar a esa persona que sientes que te hizo daño, recuerda que los rencores te hacen daño a ti.

Libra: es tiempo de que dejes a un lado los rencores y de no alejarte de tus seres queridos. En el amor, alguien del trabajo te invitará a salir en una cita romántica, te recomiendo separar muy bien tu vida personal de la profesional.

Escorpio: mes propicio para sacar adelante todos los proyectos profesionales y personales que tienes en la mente. Los que están solteros conocerán un amor nuevo de Capricornio, Tauro o Virgo.

Sagitario: será de mucha fuerza interior para salir de todos los problemas que enfrentes en tu trabajo, debes evitar no descuidar tus obligaciones. Será un mes fundamental en tu relación amorosa para saber si te quedas o te vas.

Capricornio: recibirán en el trabajo un reconocimiento por parte de tus jefes, que se reflejará en un aumento. Es momento que te compres ropa y cambies tu look.

Acuario: enfrentarás mucho trabajo y estrés así que debes tratar de relajarte para encontrar siempre la solución ideal a los problemas que se te presenten. En el amor, recibirás una sorpresa muy agradable por parte de una nueva pareja.

Piscis: un mes para que empieces a poner tus pensamientos en orden y hacer todo lo necesario para lograr esos proyectos que tienes en mente. Un amor del pasado regresará a complicarte la vida con chismes.