Relajados: estos son los signos que podrían perdonar una infidelidad

No todos tenemos la misma tolerancia para diferentes cosas. Algunos explotan por cosas que para otros son una pavada y las infidelidades o las canitas al aire son para unos el fin de una relación y para otros algo tolerable.

Si bien engañar a tu pareja siempre es una mala idea, tal vez ya hayas hecho algo indebido y ahora la conciencia te pide confesar. Si es tu caso y tu pareja es de uno de estos signos, estás de suerte, porque son los más relajados en cuanto a la monogamia.

Libra

Los nativos de este signo son almas comprensivas, que ante todo prefieren la diplomacia. Por eso, si tu desliz no traiciona totalmente los sentimientos, podés hacerle entender a tu pareja que no fue más que eso, algo pasajero y el o ella van a comprender. Eso sí, no abuses de esto, porque los libreanos sufren con la infidelidad.

Escorpio

Les hierve la sangre de pasión y es probable que cuando vos estés por confesar, ellos ya tengan un cuerpito en el placard. El escorpiano va a entender si lo que pasó fue algo carnal, porque ellos están conectados más que cualquier otro signo con su sexualidad.

Acuario

El acuariano piensa siempre por fuera de los cánones impuestos por la sociedad y eso es una ventaja si lo tuyo no son las relaciones monogámicas. Tu mejor estrategia es hablar de entrada con ellos, tal vez puedan acordar una pareja abierta u otras formas de relacionarse que les permita tener roces por fuera de la cama principal.