Elon Musk apoyó a Javier Milei pero después borró el tuit:

La imagen se convirtió en tendencia rápidamente con el tweet que publicó el propio Carlson en su cuenta, y Elon sorprendió a todos con su respuesta. "Would be quite a change (Sería un gran cambio)", escribió Musk en referencia al libertario en caso de que se convierta en nuevo presidente del país. Además, le dio like a la foto.

Javier Milei in Buenos Aires. Enemy of the Washington Post and probably the next president of Argentina. pic.twitter.com/JUXGOpYLzw

Luego, Milei se animó a contestarle y le dijo: "You both are more than welcome to come to Argentina next year if we succeed! (¡Ambos son más que bienvenidos a venir a Argentina el próximo año si tenemos éxito!´)".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFinanzasArgy%2Fstatus%2F1700480073361506692&partner=&hide_thread=false Elon Musk consideró que, si Milei es Presidente, "sería un gran cambio", pero después de la invitación que le hizo el candidato borró el mensaje pic.twitter.com/b9OWXY3QBT — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) September 9, 2023

Quién es Tucker Carlson

Es un destacado periodista estadounidense que adquirió reconocimiento gracias a su labor en la cadena Fox News. El presentador llevó a cabo una entrevista exclusiva el pasado miércoles junto al candidato de la LLA.

Sus comentarios polémicos le permitieron forjar una identidad propia que, si bien se presenta como desvinculada de lo políticamente correcto, trasciende estos límites. En el año 2021, la revista Time lo destacó como "el conservador más influyente del país" mientras desempeñaba un papel fundamental como aliado del expresidente Donald Trump.

En ese momento, ejercía como presentador del programa político "Tucker Carlson Tonight" y se estableció como uno de los programas más populares en los hogares estadounidenses. Sin embargo, en abril de este año, fue separado de Fox News debido a diferencias con la cadena, tras haber alcanzado un récord al lograr el programa de noticias por cable con mayor audiencia en la historia.

Pese a esto, Tucker Carlson siempre logró tener un gran alcance al punto de poder hacerle una nota a Javier Milei en la actualidad.