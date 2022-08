Elmer Meza-Big Band: el gran mimo de Mozarteum para los amantes del jazz

Entradas en venta en oficina de Mozarteum Argentino San Juan, de lunes a viernes de 9 a 12.30hs, y el día de la función en boletería del Auditorio desde las 19. Público en general $ 1.500. Menores de 30 años $ 500.

La intención es recorrer con el programa composiciones 'jazzeras' inolvidables de mediados del siglo XX, guardando siempre la posibilidad de algunas sorpresa que pueda aparecer en un concierto que dará comienzo a las 21:30 hs.

Elmer Meza nació en Honduras, pero con su talento y don de gente se ganó la adopción y el cariño del público sanjuanino, que seguramente dirá presente en esta nueva propuesta donde la música vuelve a ser la mejor de las excusas.

Catorce son los 'cómplices' con lo que contará Meza para hacer disfrutar a quienes digan presente en las butacas del Juan Victoria.

Programa

1) In the Mood – (Glenn Miller.)

2) Count Bubba – (Gordon Goodwin.)

3) Ain’t That a Kick in the Head – (Dean Martin.)

4) More – (Count Basie and Frank Sinatra.)

5) Georgia On My Mind – (Ray Charles.)

6) Lil Darlin – (Count Basie.)

7) Fly Me to the Moon – (Bart Howard.)

8) Sweet Georgia Brown – (Django Reinhardt and Stephane Grappelli.)

9) Spain – (Chick Corea.)

10) Sing, Sing, Sing – (Benny Goodman.)

11) That’s Life – (Dean Kay and Kelly Gordon)