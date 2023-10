TikTok: Les preguntaron a repartidores de comida cuánto ganaban y las respuestas fueron impactantes 

La primera persona declaró que gana entre $10.000 y $20.000 diarios; el segundo repartidor afirmó que es posible obtener hasta $1.000 por hora en su profesión, pero un compañero lo contradijo y aseguró que él gana $1.500 por hora.

Los demás trabajadores coincidieron en que semanalmente pueden obtener hasta $100.000.

Por su parte, la mayoría de los entrevistados situó la ganancia mensual promedio real entre $200.000 y $250.000, descontados los gastos, aunque algunos repartidores aseguraron que pueden obtener hasta $600.000 mensuales.

El video en TikTok recibió más de 170 mil “me gusta”, y tuvo 1,4 millones de reproducciones, consiguiendo comentarios imperdibles de los cibernautas: “El que gana 20 mil diarios hace los repartos en helicóptero”; “Ya me pongo a trabajar de repartidor”; “Uno gana 150 al mes, y otra persona 150 a la semana. No se entiende nada”; “Yo laburo de eso gente, no rinde si laburas en bici porque tenés que pedalear todos los días 10 horas para volver con buena plata y quedas atrofiado”; “Pero, ¿qué hago queriendo estudiar una carrera entonces?”; “Yo hago 180 mil por semana, pedaleo 12 horas como un loco y termino detonado, después me tomo una semana de no laburar y compro lo que necesito para casa”; “Es poca plata para un trabajo tan arriesgado. Además, tiene muchos gastos personales”; “Gastás tu herramienta, pedaleas más entre 10 y 12 horas por día, te arriesgás a los accidentes, lluvia, frío y un sol infernal. Para mí sigue siendo poco dinero”; “150 mil hago trabajando 4 horas por semana. Al mes 600 mil. Libre 400 mil”.