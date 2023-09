TikTok: El discurso de un joven sobre "lo que es la vida" que se volvió viral

El nuevo influencer comparte grabaciones en TikTok donde habla de su vida y aconseja a los jóvenes sobre su futuro: “ Te dan tu paga, te compran tus cosas, no te falta de nada... ¿Por qué dejas el instituto, por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres en porros, en beber, en fiestas, en mierdas? ¿Por qué, si no te falta de nada, vas como si fueras de barrio?”.

Nano , viral por su reflexión

Nano aconseja: “Hermano, no vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad”.

El joven trabaja, desde los 16 años, más de 15 horas al día para mantener a su familia: “Vosotros, que tenéis la suerte de que podéis vivir una juventud más tranquila y hacer las cosas bien, estáis dando disgustos a vuestros padres y os creéis calle. Calle no es eso, calle es cuidar a tu familia, calle es lo que hago yo, sacar adelante a tu familia ”.

Nano cuenta que a las 9 de la mañana empieza su trabajo como repartidor “hasta las 19.30-20.00 horas, depende de la ruta”; luego pasa por su casa para cambiarse de ropa y comienza su segunda jornada laboral en un restaurante: “Me duermo sobre las dos de la mañana y al día siguiente me vuelvo a levantar a las nueve y así todos los días”.

El joven reconoce que “ahora se me ha roto el coche y estoy yendo andando a los dos trabajos. Llego más cansado, pero no importa, hay que seguir para adelante”.