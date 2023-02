Rosario sangrienta: asesinaron a balazos a una adolescente; ¿ajuste de cuentas?

La casa de Lima al 2800, en Rosario, donde este miércoles mataron a Belén Soledad Paz (18) e hirieron a su madre, había sido blanco de un ataque y un allanamiento relacionados con Mauro, un joven que posee una condena por tenencia de armas de fuego y es familiar de las víctimas. El domingo pasado, Mauro quedó detenido acusado de golpear y retener a su ex pareja. Al momento del asesinato, estaba alojado en el calabozo de la comisaría 2ª cumpliendo prisión preventiva, como si los homicidas hubieran aprovechado ese arresto para atacar a su familia.

No era la primera vez que la casa recibía visitas inesperadas. El 20 de septiembre de 2020 al menos tres personas se presentaron en la vivienda con intenciones de saldar cuentas con Mauro. Pero como no se encontraba, al retirarse rociaron de balas el domicilio y el perro de la casa sufrió un balazo, según detallaron testigos.

Posteriormente, este joven quedó involucrado en el crimen de Enzo Moreno, un chico que fue ejecutado en abril de 2021 mientras jugaba un partido de fútbol en un potrero de Valparaíso al 3200.

Enzo, de 16 años, jugaba a la pelota en una plaza cuando un joven bajó de un Citroën C3 bordó en el que iban cinco personas y directamente le dispararon. Paz fue allanado al mes siguiente, y los policías secuestraron una pistola y una ametralladora de la vivienda, además de municiones, recordaron los detectives.

Pero la acusación por el homicidio de Enzo no prosperó por falta de evidencias. El calibre de las armas no se correspondía con el arma homicida. Y para el 17 de septiembre, fue liberado tras un acuerdo abreviado a tres años de prisión condicional por la tenencia de las armas.

El domingo Mauro volvió a caer detenido. El personal policial se presentó en la casa de su ex pareja, no muy lejos de su casa. Según la denuncia, había golpeado con la culata de un arma y mantenía privada de la libertad a su ex, con quien tiene una hija de menos de dos años. El martes fue imputado por el fiscal Diego Giró y la jueza lo dejó preso por el plazo de ley y, además, recomendó tratamiento por adicción a drogas, indicaron fuentes del caso.

Así las cosas, pocas horas después de la resolución de la jueza, al menos cuatro tiratiros fueron por la familia de Mauro. Además de matar a su hermana también balearon a su madre y por estas horas se encontraba con pronóstico reservado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).