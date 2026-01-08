Retiran leches infantiles de una famosa marca por posible contaminación bacteriana: cómo identificar los lotes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sanitaria luego de que Nestlé Argentina S.A. iniciara un retiro voluntario y preventivo de distintos lotes de leches infantiles. La decisión se tomó tras detectar la posible presencia de la toxina Cereulida , producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de estos productos destinados a lactantes.

Imágenes impactantes Se desprendió el vidrio de un balcón y cayó sobre un hombre que estaba sentado en un bar

Alerta Máxima preocupación: aumentaron un 75% las mordeduras de yarará a personas en una provincia argentina

La medida fue comunicada el 5 de enero de 2026 y alcanza a fórmulas producidas en Argentina y a un alimento importado desde Suiza.

Qué productos fueron retirados del mercado

Productos de elaboración nacional – Provincia de Santa Fe

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 400 g

RNE: 21-114032 – RNPA: 21-130136

Lotes afectados y vencimientos:

517628872A – Vence 31/12/2026

524128872A – Vence 28/02/2027

524728872A – Vence 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 800 g

RNE: 21-114032 – RNPA: 21-130136

Lotes afectados y vencimientos:

517628872A – 31/12/2026

522828872A – 28/02/2027

524128872A – 28/02/2027

528928872A – 30/04/2027

528928872B – 30/04/2027

529028872A – 30/04/2027

533228872B – 31/05/2027

533328872A – 31/05/2027

Producto importado – Origen Suiza

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes

Marca: Nestlé Alfamino

Presentación: 400 g

RNE: 00-014591 – RNPA: 079-00-022965

Lote afectado:

51690017Y1 – Vence 30/06/2027

6IGNTQLWWVBGNAKY6CEHRQYDR4

Qué es la bacteria Bacillus cereus y qué provoca

La Bacillus cereus es una bacteria común en el suelo y el agua, capaz de formar esporas resistentes a condiciones extremas. Produce toxinas, entre ellas Cereulida, asociada a intoxicaciones alimentarias.

Puede provocar dos tipos de enfermedades:

Síndrome emético (intoxicación)

Aparece entre 1 y 6 horas después del consumo.

Síntomas: náuseas y vómitos.

Síndrome diarreico

Aparece entre 8 y 16 horas posteriores a la ingesta.

Síntomas: diarrea, dolor abdominal y fiebre.

La ANMAT aclaró que está trabajando junto a las autoridades sanitarias provinciales para garantizar el retiro total de los lotes involucrados.

Qué deben hacer las familias que tengan estos productos en casa

La ANMAT recomienda:

No consumir ninguno de los lotes mencionados.

Contactarse con Nestlé ante dudas o para más información: Teléfono: 0800-999-8100 (opción 3) Email: [email protected]



Qué deben hacer comercios y distribuidores

Retirar de la venta y distribución todos los lotes afectados.

Contactarse con su proveedor para coordinar la devolución.

La alerta generó preocupación entre familias y comercios, ya que se trata de productos de uso cotidiano en lactantes. Las autoridades pidieron seguir la información oficial y verificar cuidadosamente los códigos de lote impresos en el envase para evitar riesgos.