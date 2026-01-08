jueves 8 de enero 2026

Importante

Retiran leches infantiles de una famosa marca por posible contaminación bacteriana: cómo identificar los lotes

La ANMAT informó que Nestlé Argentina decidió retirar del mercado varias fórmulas lácteas para bebés por posible presencia de la toxina Cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus. La medida afecta a productos nacionales e importados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sanitaria luego de que Nestlé Argentina S.A. iniciara un retiro voluntario y preventivo de distintos lotes de leches infantiles. La decisión se tomó tras detectar la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de estos productos destinados a lactantes.

La medida fue comunicada el 5 de enero de 2026 y alcanza a fórmulas producidas en Argentina y a un alimento importado desde Suiza.

Qué productos fueron retirados del mercado

Productos de elaboración nacional – Provincia de Santa Fe

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 400 g

RNE: 21-114032 – RNPA: 21-130136

Lotes afectados y vencimientos:

  • 517628872A – Vence 31/12/2026

  • 524128872A – Vence 28/02/2027

  • 524728872A – Vence 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 800 g

RNE: 21-114032 – RNPA: 21-130136

Lotes afectados y vencimientos:

  • 517628872A – 31/12/2026

  • 522828872A – 28/02/2027

  • 524128872A – 28/02/2027

  • 528928872A – 30/04/2027

  • 528928872B – 30/04/2027

  • 529028872A – 30/04/2027

  • 533228872B – 31/05/2027

  • 533328872A – 31/05/2027

Producto importado – Origen Suiza

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes

Marca: Nestlé Alfamino

Presentación: 400 g

RNE: 00-014591 – RNPA: 079-00-022965

Lote afectado:

  • 51690017Y1 – Vence 30/06/2027

Qué es la bacteria Bacillus cereus y qué provoca

La Bacillus cereus es una bacteria común en el suelo y el agua, capaz de formar esporas resistentes a condiciones extremas. Produce toxinas, entre ellas Cereulida, asociada a intoxicaciones alimentarias.

Puede provocar dos tipos de enfermedades:

Síndrome emético (intoxicación)

Aparece entre 1 y 6 horas después del consumo.

Síntomas: náuseas y vómitos.

Síndrome diarreico

Aparece entre 8 y 16 horas posteriores a la ingesta.

Síntomas: diarrea, dolor abdominal y fiebre.

La ANMAT aclaró que está trabajando junto a las autoridades sanitarias provinciales para garantizar el retiro total de los lotes involucrados.

Qué deben hacer las familias que tengan estos productos en casa

La ANMAT recomienda:

  • No consumir ninguno de los lotes mencionados.

  • Contactarse con Nestlé ante dudas o para más información:

Qué deben hacer comercios y distribuidores

  • Retirar de la venta y distribución todos los lotes afectados.

  • Contactarse con su proveedor para coordinar la devolución.

La alerta generó preocupación entre familias y comercios, ya que se trata de productos de uso cotidiano en lactantes. Las autoridades pidieron seguir la información oficial y verificar cuidadosamente los códigos de lote impresos en el envase para evitar riesgos.

