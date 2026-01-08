Retiran leches infantiles de una famosa marca por posible contaminación bacteriana: cómo identificar los lotes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sanitaria luego de que Nestlé Argentina S.A. iniciara un retiro voluntario y preventivo de distintos lotes de leches infantiles. La decisión se tomó tras detectar la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de estos productos destinados a lactantes.
La medida fue comunicada el 5 de enero de 2026 y alcanza a fórmulas producidas en Argentina y a un alimento importado desde Suiza.
Qué productos fueron retirados del mercado
Productos de elaboración nacional – Provincia de Santa Fe
Fórmula láctea para lactantes en polvo
Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
Presentación: 400 g
RNE: 21-114032 – RNPA: 21-130136
Lotes afectados y vencimientos:
-
517628872A – Vence 31/12/2026
-
524128872A – Vence 28/02/2027
-
524728872A – Vence 31/03/2027
Fórmula láctea para lactantes en polvo
Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
Presentación: 800 g
RNE: 21-114032 – RNPA: 21-130136
Lotes afectados y vencimientos:
-
517628872A – 31/12/2026
-
522828872A – 28/02/2027
-
524128872A – 28/02/2027
-
528928872A – 30/04/2027
-
528928872B – 30/04/2027
-
529028872A – 30/04/2027
-
533228872B – 31/05/2027
-
533328872A – 31/05/2027
Producto importado – Origen Suiza
Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes
Marca: Nestlé Alfamino
Presentación: 400 g
RNE: 00-014591 – RNPA: 079-00-022965
Lote afectado:
Qué es la bacteria Bacillus cereus y qué provoca
La Bacillus cereus es una bacteria común en el suelo y el agua, capaz de formar esporas resistentes a condiciones extremas. Produce toxinas, entre ellas Cereulida, asociada a intoxicaciones alimentarias.
Puede provocar dos tipos de enfermedades:
Síndrome emético (intoxicación)
Aparece entre 1 y 6 horas después del consumo.
Síntomas: náuseas y vómitos.
Síndrome diarreico
Aparece entre 8 y 16 horas posteriores a la ingesta.
Síntomas: diarrea, dolor abdominal y fiebre.
La ANMAT aclaró que está trabajando junto a las autoridades sanitarias provinciales para garantizar el retiro total de los lotes involucrados.
Qué deben hacer las familias que tengan estos productos en casa
La ANMAT recomienda:
Qué deben hacer comercios y distribuidores
La alerta generó preocupación entre familias y comercios, ya que se trata de productos de uso cotidiano en lactantes. Las autoridades pidieron seguir la información oficial y verificar cuidadosamente los códigos de lote impresos en el envase para evitar riesgos.