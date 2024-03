Marianela, la camionera argentina que es furor en TikTok

La joven influencer contó: “Siempre soñé con ser chofer. Tanto es así que no lo siento como que sea un trabajo, por lo bien que la paso viajando”.

Marianela reconoció que su papá fue su gran guía: “Él me iba enseñando y explicando cómo es la vida del camionero. Siempre me decía ‘no te apures’. También me daba los secretos para agarrar las curvas más complicadas y otros gajes del oficio. Sabe todo, tiene mucha experiencia y está bueno escucharlo porque es la sabiduría”.

Por las dudas, la joven remarcó: “Mi viejo nunca me puso reparos. De hecho, alentó mi amor por lo que era también su vida en los caminos. Siempre me ayudó, nunca me dijo ‘no es un trabajo para una chica’”.

Marionela_-la-camionera-que-es-tendencia-en-TikTok-avif-2.jpg Marianela, la camionera furor en TikTok

Sobre su labor cotidiana, Marianela confiesa: “Me gusta manejar porque es un momento de soledad, de introspección, que me permite pensar. A veces pongo música y otras sólo voy en silencio mirando el horizonte”.

La joven reconoce que las redes sociales le hacen compañía en las solitarias noches en que debe detener su camión para descansar: “De esa manera, me siento conectada. Muchas veces el silencio a la noche en el campo puede ser muy fuerte, pero cada vez que vuelvo a mi casa, estoy dos días y ya quiero volver otra vez a las a las rutas”.

Junto a la grabación, la joven escribió: “No les puedo explicar todo el amor que le vengo dando hace más de 2 años y lo que me ha costado levantar este camión. Todavía tengo muchas cosas para hacerle que me gustaría y ahí lo voy llevando♥, pero siempre dando lo mejor de mí para mi compañero de todos los días. Ya lo dije en otra publicación, que para muchos será solo un camión… pero para los que amamos esto sabemos el cariño que le agarramos a los fierros”.