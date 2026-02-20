Llevaba 18 fósiles en el baúl: intentaron pasar los restos a Chile y los detuvo la Aduana

Un imputado fue derivado a los Carabineros de Chile cuando intentó pasar, desde Mendoza, 18 piezas de restos fósiles al país trasandino , a través del Paso Internacional Pehuenche y fue descubierto por el Servicio Nacional de Aduanas.

Justicia Manosanta cordobés, a juicio por abuso sexual y el vínculo con la muerte de una mujer

Susto El sismo en Mar del Plata "no causó daños ni situaciones de riesgo"

Tal como indicó el informe realizado por “Chile Aduanas” , los restos se encontraban en el baúl del auto donde fue detectado el transporte irregular que se dirigía hacia la Región del Maule.

El organismo indicó que se trataba de amonites, moluscos marinos prehistóricos extintos hace millones de años, los fósiles presentan una característica forma espiralada, son considerados piezas de valor paleontológico y protegidos por la normativa vigente.

El hallazgo se produjo durante una fiscalización de rutina donde los agentes detectaron las piezas envueltas y acondicionadas para su traslado sin la documentación que acreditara su origen ni autorización para su exportación.

Desde el Servicio Nacional de Aduanas recordaron que los fósiles forman parte del patrimonio cultural y científico, por lo que su traslado transfronterizo requiere permisos específicos, por lo que en esta oportunidad, fueron incautados.

El conductor quedó a disposición de la autoridad competente, mientras que las piezas serán sometidas a peritajes para determinar su autenticidad, antigüedad y procedencia.

El paso que conecta Mendoza con la Región del Maule registra un flujo constante de tránsito turístico y comercial, y es escenario habitual de controles aduaneros destinados a prevenir el contrabando y la salida ilegal de bienes protegidos.