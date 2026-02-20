viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Llevaba 18 fósiles en el baúl: intentaron pasar los restos a Chile y los detuvo la Aduana

Tenía un total de 18 piezas escondidas en el baúl del auto. El conductor quedó a disposición de la autoridad competente, mientras que las piezas serán sometidas a peritajes.

Por Agencia NA
image

Un imputado fue derivado a los Carabineros de Chile cuando intentó pasar, desde Mendoza, 18 piezas de restos fósiles al país trasandino, a través del Paso Internacional Pehuenche y fue descubierto por el Servicio Nacional de Aduanas.

Lee además
el sismo en mar del plata no causo danos ni situaciones de riesgo
Susto

El sismo en Mar del Plata "no causó daños ni situaciones de riesgo"
manosanta cordobes, a juicio por abuso sexual y el vinculo con la muerte de una mujer
Justicia

Manosanta cordobés, a juicio por abuso sexual y el vínculo con la muerte de una mujer

Tal como indicó el informe realizado por “Chile Aduanas”, los restos se encontraban en el baúl del auto donde fue detectado el transporte irregular que se dirigía hacia la Región del Maule.

El organismo indicó que se trataba de amonites, moluscos marinos prehistóricos extintos hace millones de años, los fósiles presentan una característica forma espiralada, son considerados piezas de valor paleontológico y protegidos por la normativa vigente.

El hallazgo se produjo durante una fiscalización de rutina donde los agentes detectaron las piezas envueltas y acondicionadas para su traslado sin la documentación que acreditara su origen ni autorización para su exportación.

Desde el Servicio Nacional de Aduanas recordaron que los fósiles forman parte del patrimonio cultural y científico, por lo que su traslado transfronterizo requiere permisos específicos, por lo que en esta oportunidad, fueron incautados.

El conductor quedó a disposición de la autoridad competente, mientras que las piezas serán sometidas a peritajes para determinar su autenticidad, antigüedad y procedencia.

El paso que conecta Mendoza con la Región del Maule registra un flujo constante de tránsito turístico y comercial, y es escenario habitual de controles aduaneros destinados a prevenir el contrabando y la salida ilegal de bienes protegidos.

Temas
Seguí leyendo

Mató a su hijo de 8 años, y apareció muerto en la cárcel

El "Chiqui" Tapia desapareció de las redes tras ser citado a indagatoria y generó repercusión

Se quitó la vida en la cárcel el hombre que asesinó a su hijo de 8 años para "mandarle un mensaje a la mamá"

Citaron a indagatoria a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino en la causa por retención de impuestos y aportes de la AFA

El Gobierno Nacional prorrogó el RIGI y sumó inversiones de petróleo y gas

Sorpresa trágica en Mendoza: encontraron a una mujer electrocutada en su casa

Alerta sanitaria en la frontera: suspenden el tránsito hacia Chile por presencia de un peligroso mosquito

De qué murió Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Madryn: lo que reveló la autopsia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
manosanta cordobes, a juicio por abuso sexual y el vinculo con la muerte de una mujer
Justicia

Manosanta cordobés, a juicio por abuso sexual y el vínculo con la muerte de una mujer

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral
Video

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Imagen ilustrativa
En Santa Lucía

Tragedia: murió un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando cortaba el pasto

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude en Chimbas

Le ofrecieron un préstamo bancario por WhatsApp y terminó estafado en $1.600.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo funcionarán el comercio, las estaciones de servicio y los colectivos durante Navidad y Año Nuevo.
Poca adhesión

Facturación nivelada: sólo cuatro comercios sanjuaninos se sumaron hasta el momento

Imagen ilustrativa
 Violento arrebato

Motochorros encañonaron en la cabeza a una mujer y la arrastraron por la calle para robarle la cartera en Rawson

Esther Villalabos, la acusada. Al lado, Jorge Francisco Cortez.
Caso Jorge Cortez

Seis años después, la mujer que mató de un cuchillazo a su esposo en Ullum irá a juicio y recibirá la pena mínima

Con la Reforma Laboral eliminaron el Estatuto del Periodista
Diputados

Con la Reforma Laboral eliminaron el Estatuto del Periodista