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ANSES

La jubilación mínima ascenderá a 380.286 pesos en abril tras la última inflación

La Anses aplicará una suba del 2,9% en los haberes del mes próximo, luego de conocerse el IPC de febrero.

Por Agencia NA
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La jubilación mínima trepará a 380.286 pesos en el mes de abril, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmara que la inflación de febrero alcanzó el 2,9%.

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De esta manera, el organismo previsional determinó la actualización de los haberes conforme al esquema de movilidad vigente, el cual establece ajustes mensuales basados en el índice de precios al consumidor con dos meses de rezago.

El sistema, instaurado por el Decreto 274/2024, reemplazó el antiguo esquema trimestral para mitigar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales. Bajo esta normativa, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales registrarán una suba del 2,9% respecto a los valores percibidos en marzo.

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En este sentido, los montos estimados para abril fijan la jubilación mínima en 380.286,25 pesos, cifra que ascenderá a 450.286,25 pesos en caso de mantenerse el bono extraordinario de 70 mil pesos.

En cuanto a otras prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en 304.243,19 pesos, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 136.653,44 pesos. Asimismo, la Pensión no Contributiva alcanzará los 266.170,81 pesos y la Pensión para Madre de siete hijos se situará en 380.312,63 pesos, importes que también podrían variar según la continuidad del bono.

El calendario de pagos de Anses para el próximo mes aún se encuentra pendiente de confirmación oficial. Se espera que, tal como ocurre habitualmente, el organismo publique en los próximos días el cronograma organizado por la terminación del DNI, el cual come

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