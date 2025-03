La desgarradora frase del papá de Lian, a casi un mes de la desaparición: qué dijo

Elías Flores dijo estar arrepentido por no vigilar mejor a su hijo Lian.

Su declaración se debe a que en la tarde del sábado 22 de febrero, los padres dormían cuando despertaron y no había rastros de Lian . Desde entonces, más de 300 personas están afectadas a su búsqueda en provincia de Córdoba.

Sin resultados positivos, la familia insiste en que se trató de un secuestro o una sustracción de menores. “Nuestro pensamiento que tenemos es que alguien se lo llevó. Lo pensamos desde el principio, pero no sabemos quién”, expresó Elías Flores, el papá del menor, en un diálogo con ElDoceTV.

De igual forma, sostuvo que no tiene sospecha de alguien en particular. “Lo único que le pido a la gente que lo tenga es que se ponga la mano en el pecho, en su corazón, y se ponga en mi lugar, que nosotros estamos llevando este dolor y me devuelvan al niño”, expresó.

Al ser consultado sobre si consideran que Lian sigue con vida, Flores sostuvo: “Esa mentalidad tenemos. Está vivo mi hijo, con eso mantenemos el ánimo. Tenemos fe y pensamos que está con vida”. Con respecto a cómo cambió su vida luego de la desaparición de Lian, el padre del niño contó que sus otros hijos “siempre están llorando y en cualquier momento se acuerdan y lloran, y uno empieza a llorar y todos lloramos por él”.

Por último y sobre el día de la desaparición, Elías indicó que se culpa por haberse ido a descansar. “Nos arrepentimos de haber ido a dormir la siesta. Si no lo hubiéramos hecho, lo mirábamos”, señaló.

FUENTE: Crónica