Invirtió una fortuna en San Juan y ahora se enfrenta a vecinos para construir varias torres en Buenos Aires

Uno de los emprendimientos que más rechazos supo conseguir es el que IRSA pretende levantar en la ex Ciudad Deportiva de Boca. Lo llaman Ramblas del Plata, pero básicamente son decenas de torres con alrededor de 6400 departamentos, locales, oficinas, centros comerciales, un hotel de lujo y un paseo peatonal costero, levantados sobre un total de 72 hectáreas.

“El modelo de desarrollo que viene proponiendo el PRO es este, ya no queda prácticamente suelo urbano por extraer en el norte, y ahora continúan por el sur usando nuestros barrios y recursos como plataforma de negocios”, analiza en diálogo con Tiempo Argentino Natalia Quinto, integrante de la multisectorial La Boca Resiste y Propone. En ese sentido, Quinto considera que alcanza “solo con escuchar las últimas declaraciones o ver la propuesta por el código urbano para el sur, ahí nos damos cuenta que van a avanzar en negocios, sin ninguna planificación ni contemplación sobre las necesidades de la población a la que dicen representar”.

Si bien la crisis habitacional afecta a toda la Ciudad, el barrio de La Boca, en particular, se encuentra en emergencia habitacional y urbanística declarada por la Ley 2240 aprobada en 2006. “Desde hace mucho tiempo desde el Ministerio Público de la Defensa acompañamos los reclamos de las organizaciones del barrio para que esta ley de emergencia se cumpla. Y sin embargo, vemos que se priorizan determinados desarrollos inmobiliarios de lujo y no hay ninguna política pública de vivienda social”, señala a Tiempo Ramiro Dos Santos Freire, Defensor oficial a cargo de la unidad de Barrios populares del Ministerio público de la Defensa.

Freire afirma que en la Ciudad no existen políticas públicas, de alquiler social ni de créditos. “Hay una Ley que es la 341 de créditos del Instituto de la Vivienda y eso está totalmente desfinanciado, no se da ningún crédito para los sectores populares, pero tampoco para los sectores medios como para paliar todo este déficit habitacional”, termina.

Otro de los megaproyectos inmobiliarios de IRSA apunta al barrio de Saavedra, más precisamente en las inmediaciones del Dot Baires Shopping, de espaldas al barrio Mitre, uno de los más castigados por el avance de diferentes desarrollos inmobiliarios.

“Sabemos lo que significan esas torres para el barrio Mitre. En el año 2013 ese barrio sufrió la inundación más grave de su historia, donde hubo víctimas fatales, a partir de la construcción del DOT. El Shopping se había comprometido a hacer que sus aguas vayan a un canal que descarga en el río del lado de Vicente López, pero nunca lo hizo”, recuerda Jose Olivo, miembro del Consejo Consultivo Comunal 12 del barrio Saavedra.

El referente social señala que van a seguir luchando por mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores que viven en el barrio Mitre y advirtió sobre las nuevas dificultades que generarán más torres en el lugar. “No es lo mismo edificios de gran altura a las casas que hoy están ahí. Si hoy con casas bajas, donde hay una vivienda donde cohabitan 8 personas tenemos muchos problemas, imagínese lo que va a pasar si en el mismo espacio quieren poner torres donde van a vivir al menos 70 personas, hará que sigan colapsados cada vez más los servicios, las cloacas, etc”.

En Caballito, uno de los barrios más atestados de edificios, IRSA planea construir un complejo de tres enormes torres en la manzana rodeada por las calles Colpayo, Felipe Vallese, Méndez de Andes y Rojas. Una obra que el PRO mantiene vigente tras años de disputa, y que los vecinos lograron frenar mediante distintos recursos legales, sumados a la inoperancia de la constructora.

“Nos preguntamos cómo será esta nueva instancia que promete Elsztain. Se sigue hablando de las tres torres, nos remitimos al Código de Edificación, mejor dicho, a los Códigos, ya que el que suplantó al vigente cuando empezó la obra fue suspendido por la Justicia por no haberse contemplado los reclamos de los ciudadanos”, destaca a este medio el arquitecto Rodolfo Fernández, integrante de S.O.S. Caballito. “Esperamos que, atendiendo a la posición expresada por el Jefe de Gobierno, no se dé lugar a ningún acuerdo urbanístico que apele a la gran superficie del terreno para justificar torres, desconociendo las características propias de ese sector del barrio, que ya fue demasiado castigado por otros dos mastodontes cercanos”, concluye.

Las inversiones de Elsztain en San Juan y su perfil

Eduardo Elsztain, quien controla los shoppings de todo el país y es propietario de la corporación IRSA y del Banco Hipotecario, entre otros. A principios de abril se conoció que el empresario invirtió en la provincia cuando desembolsó casi cuatro millones de dólares en la futura mina de oro Hualilán, ubicada en Ullum.

Cabe destacar que la llegada de Elsztain a la industria minera sanjuanina y argentina se dio en marzo de 2016, cuando le compró el 51% de la mina Casposo a la firma australiana Troy Resources por U$S 3 millones y un compromiso de U$S 10 millones en estudios para volver a hacerla rentable. Un año más tarde, desembolsó U$S 1 millón para aumentar su participación al 70%. Además de la mina sanjuanina, la firma cuenta con una serie de proyectos en Río Negro y Santa Cruz.

De acuerdo a lo adelantado por la compañía minera, Elsztain había señalado su intención de adquirir una mayor participación en Challenger, sujeto, entre otras cuestiones, a los requisitos de financiación de la compañía. De esta forma el empresario vuelve a invertir en la mineria sanjuanina, como lo hizo hace unos años con la mina Casposo, en Calingasta.

La noticia trajo esperanzas al sector minero, y particularmente al proyecto minero ullunero que recibe una fuerte inyección de fondos con esta operación. La directora ejecutiva de Challenger Gold, Sonia Delgado; dijo a Tiempo de San Juan que con la adquisición del 5% de acciones, Elsztain pasa a ser un nuevo Director de la junta de Challenger Gold.

“Con seguridad esta incorporación puede resultar atractiva para otros inversores, ya que esto demuestra que Hualilán es un activo valioso y viable para entrar en producción. Elsztain es un empresario reconocido no solo en Argentina, sino en el resto del mundo y tiene un equipo con vasta experiencia en minería”, dijo Delgado.

De acuerdo a lo informado, la inversión estratégica ha proporcionado una inyección inmediata de efectivo de 5,6 millones de dólares australianos, con la opción de inyectar potencialmente 9,3 millones de dólares australianos adicionales sujetos a ejercicio. “Este financiamiento permite que Hualilán continúe avanzando agresivamente mientras continúa el proceso de Financiamiento Estratégico”, dice el comunicado. De todos modos, desde la empresa aclararon que la empresa no está en venta, por lo que se infiere que se trata de la incorporación de socios estratégicos.

Eduardo Elsztain es el dueño de los principales shoppings del país. A través de su desarrolladora IRSA controla desde el Abasto, hasta el Alto Palermo, DOT y Patio Bullrich, pasando por centros comerciales en Mendoza, Rosario, Córdoba y Neuquén, entre otros.

También es propietario de varios edificios de oficinas (el Rulero, República, Bouchard) y hoteles (Llao Llao, Sheraton Libertador), es accionista y maneja el Banco Hipotecario y es dueño de Cresud, una de las mayores compañías agropecuarias del país, con 27 campos con aproximadamente 622.256 hectáreas distribuidos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Por si fuera poco, también controla un poderoso grupo comercial en Israel.

Fuente: Tiempo Argentino