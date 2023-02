Intendente toquetón: la joven primero admitió el manoseo, y luego lo negó

https://twitter.com/LuisGasulla/status/1624934140935081989 Les presento al intendente de Concordia, Enrique Cresto.

Es la mano derecha de Urribarri en la provincia.

Así se maneja con una cronista que lo entrevista en televisión

Mano larga en las cuentas públicas, mano larga con las mujeres. pic.twitter.com/ahYQ5LgXUj — Luis Gasulla (@LuisGasulla) February 13, 2023

En el momento de la publicación de las imágenes, desde se colectivo periodístico feminista aseguraron que la joven era una trabajadora de prensa.

La misma “damnificada”, identificada como Agostina Ocampo, admitió y justificó el acto en un mensaje de respuesta a Gasulla: "Muy buena persona yo creo que no lo hizo a propósito aparte vos sos hombre yo creo que también lo harías no voy a entrar en detalles", escribió.

Horas después, en un texto mucho más extenso, y redactado mucho más cuidadosamente (parecen de plumas distintas) descargó: ““Voy a usar estas redes para aclarar que todo lo que se está diciendo en estos momentos en los canales y en redes sociales es mentira. Yo le pedí una foto al intendente Cresto el sábado en el corsódromo, cuando vi que unos periodistas le estaban haciendo una nota. Entonces pedí autorización para cruzar la manga y sacarme una foto con él”, explicó.

“Después de sacar varias fotos lo saludé y me volví a mi lugar. No me tocó como dicen, no me faltó el respeto ni nada yo lo único que hice fue pedirle una foto porque lo admiro y me parece muy buena persona”, detalló.

“Desde el fin de semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propasó conmigo ni nada. Leo comentarios en las redes sociales que dicen cualquier cosa y todo eso me pone mal. Me duele mucho que me usen y me hagan daño a mí y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen”, concluyó.

Cresto, ni lerdo ni perezoso, contestó el mensaje de Ocampo, con palabras de agradecimiento: “Agostina, muchas gracias por tu valentía. En el afán de dañarme a mí y a mi familia, terminaste siendo vos la más afectada. Nosotros sabemos que estamos expuestos a este tipo de calumnias e injurias. Nuestra solidaridad con vos y tu familia. Fuerza y a seguir para adelante. Siempre. Enrique y familia”.