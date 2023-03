Fin del misterio: tras la confusión de sus padres, identificaron a los gemelos virales

“Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, había escrito en Twitter Sofría Rodríguez, tras descubrir junto a su pareja Leonardo Costa que no sabían cuál de sus hijos era Lorenzo y cuál Valentín. En torno a lo que comentaron luego los padres en medios de Buenos Aires, en cuanto salieron del hospital le colocaron una tobillera a uno, para identificarlo del otro, pero a medida que fue creciendo el pequeño decidieron cortarla con la intensión de reemplazarla al día siguiente, pero hubo un inconveniente: no podían identificar a los gemelos.