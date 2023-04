El terror vivido por una sanjuanina tras el sismo en Tierra del Fuego

De acuerdo a la información del Inpres, el epicentro, con una profundidad de 16 kilómetros, fue en el Mar Argentino a 169 kilómetros de Ushuaia; 281 kilómetros de Río Gallegos; y solo 68 kilómetros de Río Grande, por eso fue una de las localidades donde más se sintió. Minutos después del sismo, usuarios de la localidad, entre ellos Celeste, expresaron su terror en redes sociales. “Nunca sentí tanto miedo, ni en mi San Juan”, había escrito la sanjuanina.

Al ser consulta explica que sus principales temores eran porque vive muy cerca del mar, a una cuadra precisamente, y porque hay un solo puente que conecta la isla con otra zona, por lo que, si llega a suceder algo, la evacuación podía ser un caos. “Imagínate la desesperación. Inmediatamente sentí el movimiento miré por una de las ventas de la habitación que da hacia el mar. Miré esperando lo peor, pensé que tenía el mar encima, porque estoy a una cuadra. Pensé lo peor sinceramente. Siendo una isla, es difícil pensar qué se puede hacer en el momento”, relata Celeste.

Por otro lado, destacó que las instrucciones que recibió durante años en San Juan sobre cómo actuar ante un sismo o situación de emergencia le sirvieron a ella, pero no al resto de la población y sus vecinos que se desesperaron o no sabían qué hacer incluso luego del sismo. “En cuanto lo sentí le dije a mi pareja y nos preparamos para salir con mi hija, porque realmente me daba mucho miedo el mar, pero hasta ahora incluso hay vecinos que siguen preguntando qué fue, ya que en tantos años jamás sintiendo algo así”.

De acuerdo a lo que comenta la sanjuanina, desde 1949 no se registraba un sismo de esa magnitud en la zona.

Si bien afortunadamente no se registraron daños materiales ni víctimas, Celeste remarca que la sociedad en su conjunto debería estar preparada para este tipo de eventos. Incluso años atrás el geólogo Jorge Rabassa, titular del Centro Austral de Investigaciones Científicas y Técnicas (CADIC), advirtió que un sismo en la provincia podría ocurrir en cualquier momento debido a la actividad sísmica en la zona. De acuerdo a Rabassa, la sociedad y las instituciones deben estar preparadas para afrontar este tipo de situaciones impredecibles. Además, señaló que existe la posibilidad de que se produzca un tsunami en la costa atlántica del sur del país, aunque muchas personas ignoraban este peligro.

https://twitter.com/GobiernoTDF/status/1642526336043327499 El Gobierno de Tierra del Fuego y el Municipio de Río Grande, informan que alrededor de las 8.45hs de este domingo se produjo un leve sismo de magnitud 4.3 en la escala de Mercali modificada a 68 kilómetros de la costa de Río Grande, sin daños materiales ni personas heridas. — Gobierno de Tierra del Fuego AIAS (@GobiernoTDF) April 2, 2023

“Lo bueno es que no pasó nada, pero si es para tener precaución desde ahora, quienes vivimos y las autoridades a instruir para saber qué hacer en caso de un sismo, ante una eventualidad así, y cómo llevar a cabo todo”, finaliza Celeste.