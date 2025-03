El tenso cruce de Milei con Manes en pleno inicio de sesiones ordinarias: "Leé bien"

Video "No te apures": el reto de Milei a Villarruel al cierre del discurso en el Congreso

Ante ello, el mandatario retrucó: "Leela, Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Leela bien. Quizás, tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista, como hiciste vos, Manes. Manes, te falta mucha teoría política. No podés, no podés confundir".