El micrófono de luto: falleció una histórica locutora de Radio Nacional

El mundo de la radio y el espectáculo argentino atravesó este miércoles 17 de diciembre envuelto en dolor y homenajes tras conocerse la muerte de Alicia Cuniberti, referente insoslayable de Radio Nacional y voz histórica para varias generaciones de oyentes. La noticia impactó hondo en la comunidad periodística y en los seguidores de la locutora, quien nació un 3 de febrero de 1960, el emblemático Día de San Blas, patrón de la garganta y protector de los locutores.

La noticia fue confirmada de manera oficial por la señal estatal, que despidió a su referente con honores y emoción. “Con profundo dolor, informamos el fallecimiento de Alicia Cuniberti, histórica locutora de la casa, ganadora del premio Martín Fierro y un símbolo de la radiofonía argentina. Radio Nacional envía un cálido abrazo a sus familiares y amigos en este triste momento”, publicó la emisora en sus redes, acompañando el mensaje con una foto de Alicia y un audio de su distintiva voz. Más allá de las palabras, el homenaje sonó sincero y sentido, y enseguida colegas, oyentes y personalidades del medio replicaron su pesar y admiración por La Cuni.

La reacción en el ambiente radial y periodístico no se hizo esperar. Gustavo Sylvestre, uno de los periodistas reconocidos del ámbito, escribió en X: “¡Querida Cuni! Hasta siempre! Gran Locutora y Compañera. QEPD”. Claudio Orellano, histórica de Crónica, sumó su voz: “Profunda tristeza me provoca la muerte de mi querida Alicia Cuniberti, ¡enorme locutora!”. Entre los homenajes se destacó también el de Valeria Wiese, locutora del equipo de Sylvestre, quien subrayó tres rasgos definitivos: “Como profesional una referente. LOCUTORA con mayúsculas. Siempre te admiré. Después la vida nos cruzó y me permitió descubrir a una mujer cálida. Siempre una sonrisa y amorosa. Sos parte de hermosos recuerdos, Ali. QEPD”.

image

Cuniberti es recordada por colegas y oyentes como una de esas “voces imprescindibles”, cargada de dulzura, presencia y ese tono inconfundible que invitaba a la intimidad desde el otro lado del dial. “Lo mío no fue mandato, fue pura vocación”, decía en el video que acompañó la noticia de su muerte. “Amo hacer radio”, resumía, señalando que el verdadero motor detrás de casi 50 años de trabajo estuvo en el amor genuino por conectar, presentar, y acompañar.

Su carrera profesional comenzó en 1983, año en que ganó un concurso que le permitió trabajar con el mítico Cacho Fontana en Radio Nacional. Esa oportunidad marcó el inicio de una trayectoria de excelencia: Alicia no tardó en convertirse en figura central de la emisora estatal, participando de la inauguración de FM Folklórica 98.7 en el año 2000 y acompañando desde entonces a leyendas como Héctor Larrea.

La voz de Alicia también se oyó en otros medios. En Radio Del Plata, la labor realizada junto a Fernando Bravo le valió su primer Martín Fierro tras la primera nominación en 1997. Su versatilidad la llevó a incursionar en ciclos y formatos, pero siempre mantuvo el sello de elegancia y profesionalismo que tantos admiraban.

Uno de los momentos más recordados de su labor fue convertirse en la voz institucional y locutora del ciclo histórico de radioteatro Las Dos Carátulas, el emblemático programa de Radio Nacional que aún hoy emociona al público y se sostiene gracias a talentos como el suyo. El legado de Alicia, sin embargo, nació mucho antes de cualquier transmisión profesional. En más de una entrevista, ella misma recordaba que su vocación surgió en la escuela primaria, cuando una maestra la eligió para presentar un acto escolar.

La despedida de Cuniberti resuena como ese eco inconfundible de las voces que nos acompañan vida a vida. Con cada transmisión, con cada presentación y saludo, supo hacer sentir a todos en casa. Se fue una referente de la radio argentina, pero su huella, profunda y generosa, seguirá encendida en el aire, entre la música y las palabras, para siempre.

FUENTE: Infobae