El evento de boxeo de streamers argentinos Párense de Manos: Grego Rossello venció a Rober Galati en una gran pelea

Finalmente, Grego se impuso por puntos en decisión unánime ante Rober, el representante de Paren la Mano y el más querido por el público presente, que no paró de alentarlo cuando las cosas no salían y su físico ya no respondía.

La pelea se podría haber terminado mucho antes debido al agotamiento físico de Galati y a la consecución de golpes de Grego, pero el juez comprendió de qué se trataba el espectáculo y sostuvo la historia para que llegaran a las tarjetas.

Rossello se mostró muy sólido desde lo físico, tomó la iniciativa y, más allá de recibir algún derechazo potente de su rival, fue el claro merecedor del triunfo. Galati dejó todo y sobre los últimos 10 segundo hasta largó un par de golpes muy potentes.