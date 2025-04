Consultor e influencer gastronómico denunció la falsificación de vinos premiun

Las botellas falsificadas no solo tenían un sabor distinto, según relató quien las descubrió, sino que también presentaban errores ortográficos evidentes, etiquetas defectuosas y problemas en el corcho.

“Muchas veces, las cosas no son lo que parecen. No hay que dejarse engañar y defender el esfuerzo genuino de quienes todos los días trabajan por una industria en crecimiento y con calidad de nivel mundial”, sostuvo Diego Merena, quien publicó el video con la denuncia en su cuenta de Instagram.

En la publicación-subida el pasado 1 de abril pero viralizada en los últimos días- el aficionado del vino relató que todo comenzó cuando compró una botella que, en apariencia, era un El Enemigo Malbec 2022: “Cuando lo abrí y lo puse en la copa, no era el vino de Alejandro Vigil y Adrianna Catena”.

De acuerdo con medios mendocinos, la botella falsificada habría sido adquirida en un supermercado de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Al examinar con más detalle la botella, Merena notó que la etiqueta no estaba correctamente adherida. Luego, comenzaron a saltar a la vista los errores de ortografía: por ejemplo, el nombre de “Adrianna” Catena figuraba escrito como “Adianna”.

Tras adquirir otra unidad del mismo vino -esta vez, una auténtica- las diferencias se volvieron aún más evidentes. La tipografía de letras como la “g” y la “o” en la palabra “Enemigo” no coincidía con la original. “Ni hablar, el corcho”, comentó.

“La diferencia más grave está en Adianna y Adrianna, enólogo y único, sin acento. Y eso principalmente es lo que se ve. Pero por supuesto que un verdadero Enemigo Malbec tiene sabor, tiene textura y tiene todo lo que tiene un buen vino”, agregó.

Y concluyó: “Solamente hago este video para alertar que esto está circulando y si les gusta, compártanlo para que ninguna otra persona vuelva a comprar un Enemigo Malbec que no es Enemigo Malbec”.

Consultado por Infobae, el enólogo y creador de la firma de vinos Alejandro Vigil confirmó que llegó a sus oídos las supuestas falsificaciones, pero no tomó acciones legales: “Yo no denuncié. Solo lo vimos en redes, no podemos decir nada”.

Además, indicó: “Podrían ser truchas -las botellas- pero tampoco lo sabemos”.

A finales de marzo, una llamada acabó con un negocio ilegal que se desarrollaba a la vista de todo el mundo en Santiago del Estero. Tras una denuncia anónima, detuvieron en una estación de servicio a un hombre que tenía en su poder casi 20 millones de pesos en billetes falsos.

Según le indicaron a Infobae fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA), personal de la División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero -perteneciente a la Superintendencia de Agencias Federales- recibió el mensaje que alertaba sobre un hombre que se encontraba en una estación de servicio del Barrio Centro de la capital provincial manipulando una gran cantidad de billetes.

A raíz de la denuncia, efectivos de la fuerza iniciaron los trabajos de investigación, que incluyeron discretas tareas de campo. Una vez comprobada la veracidad de la acusación, se dirigieron al lugar. El hombre señalado portaba una mochila que contenía 996 billetes apócrifos de 20 mil pesos, por lo que se procedió a su detención.

La intención del aprehendido era vender los papeles secuestrados, por lo que se evitó que ingresaran al circuito financiero.

El detenido, de nacionalidad argentina, al igual que los elementos secuestrados, quedaron a disposición del Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero a cargo subrogante del Dr. Diego Argibay, Secretaría Penal a cargo del Dr. Ramón Ferreiro, quienes ordenaron las medidas de rigor, por el delito de falsificación de moneda nacional.