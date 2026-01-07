Conmoción en Mendoza por la muerte de un joven: lo acusaron de robar, lo atropellaron y perdió las piernas

Conmoción en Mendoza por la muerte de Nicolás Alejandro Varas Frías , el joven de 19 años que, tras ser acusado de robar, fue atropellado por una pareja. Como consecuencia del violento ataque, permaneció internado en grave estado y sufrió la amputación de ambas piernas, hasta que finalmente falleció.

El hecho ocurrió en diciembre pasado, cuando el joven fue arrastrado durante tres cuadras por Lucas Mariano Tello y su novia, Micaela Natalí Lucero . Ambos fueron imputados inicialmente por el delito de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa” , aunque se prevé que la calificación legal sea modificada y encuadrada como homicidio consumado , tras el deceso de la víctima.

Según informaron medios locales, una de las hipótesis más fuertes al inicio de la causa fue la de legítima defensa, en el marco de un presunto hecho de inseguridad. Sin embargo, esa línea investigativa fue descartada, ya que el ataque habría ocurrido tiempo después del supuesto robo y los investigadores consideran que ninguno de los imputados se encontraba en situación de riesgo.

De acuerdo con la investigación judicial, Tello cuenta con antecedentes penales y estaría vinculado a una familia considerada peligrosa de la zona de Guaymallén. Además, otra de las teorías que se analiza es que el robo nunca existió y que el episodio se haya producido en el contexto de un conflicto personal previo.