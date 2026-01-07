miércoles 7 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro

Choque frontal en Ruta 40 deja un muerto

Un hombre que regresaba a su hogar tras colaborar en el combate de los incendios forestales en Chubut murió luego de protagonizar un violento choque frontal en la Ruta Nacional 40, en la zona de la Comarca Andina. El siniestro ocurrió durante la madrugada del martes y generó profunda conmoción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un trágico accidente vial se cobró la vida de un hombre en las primeras horas de este martes sobre la Ruta Nacional 40. El hecho se registró alrededor de las 5:40, en el kilómetro 1910, a la altura de la intersección con calle Los Cipreses, en cercanías de la localidad de Las Golondrinas, en la Comarca Andina en Chubut.

Lee además
Gentileza: Albardon Noticias.
Atención

Vuelco y susto en Albardón: dos heridos en un aparatoso siniestro en Ruta 40
impactante siniestro en ruta 40: una agente fue hospitalizada tras chocar con una palmera
En Rawson

Impactante siniestro en Ruta 40: una agente fue hospitalizada tras chocar con una palmera

Según informaron fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Adolfo Leónidas Mariscurrena, quien regresaba a su casa en El Bolsón luego de haber colaborado durante toda la jornada del lunes en el combate de los incendios forestales que afectaron severamente a la provincia de Chubut en los últimos días.

Mariscurrena viajaba acompañado por su perro, que sobrevivió al impacto y permaneció junto al cuerpo de su dueño hasta la llegada de los servicios de emergencia, una escena que conmovió a quienes intervinieron en el lugar del siniestro.

De acuerdo a lo que se pudo establecer, el hombre trabajaba en un camping de Puerto Patriada, una de las zonas más golpeadas por el fuego, donde los incendios provocaron la destrucción de decenas de viviendas y obligaron a evacuar a más de 700 personas. Tras colaborar con los brigadistas, decidió autoevacuarse y emprender el regreso a su hogar.

Producto del violento choque frontal con otro vehículo, Mariscurrena murió en el acto. En tanto, la pareja que se desplazaba en el otro automóvil involucrado fue trasladada al hospital de Lago Puelo. Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut confirmaron que uno de los heridos presenta lesiones de gravedad y ambos permanecen internados bajo evaluación médica.

La causa quedó en manos de la fiscal Débora Barrionuevo, quien se hizo presente en el lugar junto al funcionario Natanael Abad. Se dio intervención a la brigada de investigaciones para la toma de testimonios y se ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades.

Temas
Seguí leyendo

Chubut: confirman que el incendio de El Hoyo fue intencional y aseguran que los responsables irán presos

Conmoción en Mendoza por la muerte de un joven: lo acusaron de robar, lo atropellaron y perdió las piernas

Violenta discusión de pareja terminó con un hombre apuñalado en la cabeza

Video: los Reyes Magos llegaron en paracaídas, pero Gaspar se accidentó y tuvo que ser hospitalizado

Chubut, bajo llamas: decenas de casas destruidas y más de 700 evacuados

Venganza mortal contra trapitos en Mendoza: detuvieron a dos mujeres policías como cómplices

Aberrante: se enojó con su esposa por cómo le cebó un mate, la golpeó con un rebenque y la amenazó de muerte

Tragedia en un geriátrico: dos muertos y 37 heridos tras un incendio devastador

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violenta discusion de pareja termino con un hombre apunalado en la cabeza
Chubut

Violenta discusión de pareja terminó con un hombre apuñalado en la cabeza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno video
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera
Educación

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

Te Puede Interesar

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada video
Tiempo en Chile

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar
Tristeza

La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado
Conflicto dirigencial

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato video
Tiempo en Chile

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato