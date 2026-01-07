Choque frontal en Ruta 40 deja un muerto

Un trágico accidente vial se cobró la vida de un hombre en las primeras horas de este martes sobre la Ruta Nacional 40. El hecho se registró alrededor de las 5:40, en el kilómetro 1910, a la altura de la intersección con calle Los Cipreses, en cercanías de la localidad de Las Golondrinas, en la Comarca Andina en Chubut.

Según informaron fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Adolfo Leónidas Mariscurrena , quien regresaba a su casa en El Bolsón luego de haber colaborado durante toda la jornada del lunes en el combate de los incendios forestales que afectaron severamente a la provincia de Chubut en los últimos días.

Mariscurrena viajaba acompañado por su perro, que sobrevivió al impacto y permaneció junto al cuerpo de su dueño hasta la llegada de los servicios de emergencia, una escena que conmovió a quienes intervinieron en el lugar del siniestro.

De acuerdo a lo que se pudo establecer, el hombre trabajaba en un camping de Puerto Patriada, una de las zonas más golpeadas por el fuego, donde los incendios provocaron la destrucción de decenas de viviendas y obligaron a evacuar a más de 700 personas. Tras colaborar con los brigadistas, decidió autoevacuarse y emprender el regreso a su hogar.

Producto del violento choque frontal con otro vehículo, Mariscurrena murió en el acto. En tanto, la pareja que se desplazaba en el otro automóvil involucrado fue trasladada al hospital de Lago Puelo. Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut confirmaron que uno de los heridos presenta lesiones de gravedad y ambos permanecen internados bajo evaluación médica.

La causa quedó en manos de la fiscal Débora Barrionuevo, quien se hizo presente en el lugar junto al funcionario Natanael Abad. Se dio intervención a la brigada de investigaciones para la toma de testimonios y se ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades.