Caso Loan: los padres del menor desaparecido rompieron el silencio y confirmaron una fuerte sospecha

La madre del niño se refirió al almuerzo cuyas fotos se viralizaron, el último momento donde se lo vio a Loan. "Era la primera vez que se iba a ver a su abuela. Me dijo ‘mami, nos vemos más tarde’. Bueno le digo, portáte bien... y después, a las 16 de la tarde, me recibí esta noticia muy dolorosa hasta ahora que no sé nada", indicó visiblemente angustiada.

El padre, por su parte, habló sobre todos los presentes en el almuerzo y explicó que "nadie sabía que iba Loan, ni nadie de ellos sabían que yo iba tampoco", al tiempo que aclaró "yo me encontré con ellos ahí".

Según su relato, el padre aseguró que "ya ahí sospeché de uno y dos, y dije: ‘No, estos le hicieron algo’...", en referencia a Ramírez, Benítez y Laudelina. "¿Por qué mi hermana lo tuvo que ir a llevar hasta ahí, hasta el portón y volvió ella?", se preguntó.

"Ahí ya me olía algo raro y dije no, estos le hicieron algo a la criatura. ¿Y qué le hicieron? ¿Dónde le llevaron? Y ellos todos como que no sabían nada. No sé. ¿Y ahí, cuando yo lo encuentro, a Benítez solo le digo dónde? No sé, me dice. Y yo ya vengo a buscarle", amplió.

Caso Loan: el foco sobre Laudelina

Laudelina es, hace rato, una de las personas más señaladas en el caso. La tía de Loan, de extraño accionar, fue acusada por la madre en las últimas horas al explicar que "yo sí estoy buscando un niño, voy a estar gritando ‘Loan, Loan’ y desesperada caminando así. ¿Qué hacía ella? Paso lento y estaba con el celular. Con el teléfono. Yo le hablaba y por ahí me miraba. Y no, no me ponía mucha atención". Además, marcó que "yo ya estaba sospechando porque ella estaba dando vueltas por ahí cerca de la escuela".

Durante la entrevista con el canal A24, José Peña y María Noguera señalaron que "todos deben decirles qué hicieron con Loan ese día", al tiempo que recalcaron: "Todos son culpables".

La desesperación de la madre

"¿Cómo no van a saber dónde está?", se preguntó María entre lágrimas, y agregó: "Quiero saber algo de Loan, estamos sufriendo, es mucho dolor, quiero que vuelva sano y salvo".

Por su parte, el abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, apuntó contra la supuesta responsabilidad de Macarena Peña y Camila Peña, dos de las primas del niño, al alegar que "tienen conocimiento de los hechos".

Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, el ex comisario Walter Maciel, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez y la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava continúan detenidos por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, quien desapareció hace más de 160 días.

