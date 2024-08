Caso Loan: apuntan contra el sanjuanino y aseguran que la investigación está resuelta

Loan Danilo Peña lleva 64 días desaparecido y la Justicia aún no logró determinar qué fue lo que sucedió con el nene de 5 años después del almuerzo en la casa de su abuela. Ahora, el exabogado de Laudelina Peña culpó a dos de los detenidos, entre ellos al sanjuanino Carlos Pérez , y aseguró que “el caso está resuelto”.

El letrado brindó una entrevista en A24, en la que aseguró que “el caso está resuelto” y dijo que la respuesta sobre qué paso con Loan “la tiene que dar el matrimonio Pérez-Caillava”.

Codazzi hizo referencia a las pericias realizadas a la camioneta del matrimonio, donde se encontraron rastros genéticos humanos e indicios de un golpe en el exterior del vehículos: “Tienen que dar cuenta de qué hacía esa sangre ahí, qué pasó con la deformación de patente y con el arañón del guardabarros”.

Respecto a la posibilidad de que la sangre encontrada en la camioneta de Pérez y Caillava haya sido plantada, el abogado expresó: “Estoy convencido de que no fue plantada, quizás soy muy realista ante los hechos pero descreo de esos cuentos que dicen que pudo haber una persona con un frasquito tirando sangre y plantando pruebas”, expresó contundente.

A dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, su mamá, María Noguera, habló con el móvil de TN que se encuentra cubriendo el caso en Goya desde el primer día y volvió a asegurar que “a Loan se lo llevaron” y apuntó contra Macarena, la hija de Laudelina.

“Ella -Macarena- estaba con su mamá ese día, así que ella tiene que saber algo también”, disparó contra su sobrina y agregó: “Yo no me fui a hablar con ella, los que tiene que venir a hablar conmigo son ellos. Así que Macarena y Camila tienen que venir, si quieren venir a decirme unas palabritas”, dijo. En esta misma línea, agregó: “Nadie las va a echar, nada, no sé por qué tienen miedo para llegar acá”.

Ante esto, Sebastián Domenech le consultó: “Laudelina en su relato fue y vino, varias veces, y Macarena bueno, es la hija. ¿Usted cree que Macarena todavía tiene cosas para contarles, que no saben?”. A lo que ella asintió.

“Obvio que sí, porque ella también estaba con la mamá ese día, así que ella tiene que saber algo también, y Camila también tiene que saber algo”, sentenció y agregó: “Ellos estaban ahí también en el campo, todos estaban ahí con Loan”.

“La que no estaba ahí con Loan fui yo, yo lo mandé a Loan con el papá porque él hace rato, quería ir a la casa de la abuela, y aproveché ese día que no tenía clase”, concluyó.

Fuente: TN