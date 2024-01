Brutal doble crimen en Rosario: se recuperó de un cáncer y la mató su hijo celoso

El exprefecto Mauricio Marionsini (33) es buscado por la Justicia de Rosario desde el pasado sábado, luego de haberse escapado por la parte trasera de la casa de su madre Tamara Marionsini (53) –donde también funcionaba un almacén–, a quien mató a puñaladas junto a su novio Silvio Rubén Martini (65). El doble crimen es investigado por el fiscal Alejandro Ferlazzo, que tiene entre las hipótesis la de un doble crimen por un móvil económico, ya que el ex agente quería que su mamá vendiera su propiedad y la llave del negocio para poder saldar una deuda que había contraído. Pero además, según comentaron los vecinos, el sospechoso estaba enojado porque no quería que ambos se casen.

Los vecinos comentaron que, más allá de conocer el problema que tenía Mauricio con su madre –que hacía seis meses había hecho su última sesión de quimioterapia por estar en tratamiento de cáncer–, les llamó la atención que Tamara no abriera el sábado a la mañana su almacén, como lo hacía a diario.

image.png Mauricio Marionsini es buscado por el doble crimen

Otra situación que generó más inquietud fue que un vecino fue al negocio en el mediodía del sábado, fue atendido por Mauricio, quien le dijo que estaban cerrados porque su mamá se había quebrado la cadera y su novio la había llevado a un sanatorio. No obstante, el exprefecto le dio otra argumentación a una vecina, a quien le señaló que Tamara estaba en su pieza y no había querido abrir el comercio porque se había peleado con Silvio.

A esas circunstancias se añadió que una allegada a Tamara le mandó mensajes de texto vía Whatsapp y recibió respuestas “extrañas”: ella siempre respondía con mensajes de voz y ahora lo hacía con textos, de manera muy ofuscada y rechazaba todas las llamadas. Los policías suponen que a esa altura el teléfono era manipulado por Mauricio, quien habría atacado a su madre y al novio en la mañana del sábado.

“Ya era raro que esté acá, porque en diciembre le había mordido la cara a ella. Había habido un quilombo bárbaro porque él no quería que se casara. Estaba enfermo, consumía mucho, antes era un pibe muy bueno y se podía charlar. Nosotros a Tamara, que le decíamos Mara, la queríamos muchísimo”, explicó una vecina a Radio 2.

Lo que por el momento no se puede explicar es por qué el ex prefecto se mantuvo dentro de la casa desde la mañana hasta las 18.50, cuando llegó el primer móvil del Comando Radioeléctrico y Mauricio huyó por el patio trasero con una mochila que tenía, aparentemente, dinero que había en el inmueble. No se descarta que su intención final haya sido intentar ocultar los cadáveres.

Marionsini dejó de formar parte de Prefectura desde el 2019, cuando la renunció al enterarse de que le habían iniciado un sumario administrativo luego de que trascendiera que un familiar lo había denunciado por una estafa. Investigadores policiales aseguran que después de ese hecho se mudó a Estados Unidos para probar suerte con su pareja, donde trabajó en gimnasios como personal trainer.

“Hoy cumple años el amor de mi vida. El 17 de noviembre de 1990 llenaste mi corazón. No necesité otro amor. Fuiste mi mundo, mi todo. Feliz cumpleaños, hijo de mi alma. Sé que no fui la mejor madre, pero hice lo que pude. Te deseo lo mejor del mundo… Te amo, Mauricio Marionsini”, publicó Tamara el 17 de noviembre de 2020 a través de su Facebook, donde adjuntó una foto del ex prefecto en Miami, arriba de un auto.

El domicilio de Vera Mujica al 4800 ya había sido objeto de un procedimiento policial el pasado 13 de diciembre, cuando el Comando Radioeléctrico fue al lugar por una acalorada discusión y terminó secuestrando un revólver calibre 22 largo que, supuestamente, era de la mujer.

