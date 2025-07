ANMAT prohibió la venta y consumo de una conocida marca de azúcar

image

En cuanto a los aceites de oliva son las marcas Los Ayllos y Olivares del Rey, ambos de Córdoba, y Valle de Tunuyán, proveniente de Mendoza.

En todos los casos, las investigaciones revelaron inconsistencias en los rótulos, datos falsos de elaboración y registros sanitarios adulterados o inexistentes, lo cual representa un riesgo sanitario. La ANMAT concluyó que el producto estaba falsamente rotulado y ordenó la prohibición de su elaboración, fraccionamiento y comercialización.

image

La primera medida fue adoptada contra el aceite de oliva Los Ayllos, bajo la disposición 5093/2025, luego de que un consumidor alertara sobre inconsistencias en el etiquetado del producto. La investigación reveló que la razón social no existe formalmente, que la planta donde supuestamente se elaboraba el producto no está en funcionamiento, y que los registros sanitarios (RNE y RNPA) no correspondían al fabricante indicado.

"Por eso, se concluyó que el producto estaba falsamente rotulado y sin trazabilidad, lo que impide su venta tanto en tiendas físicas como online". En este contexto, la ANMAT ordenó su retiro inmediato de comercios físicos y plataformas digitales.

image

Una situación prácticamente idéntica se dio con la marca Olivares del Rey, que fue prohibida por la disposición 5095/2025. En este caso, se detectó que el número de RNE impreso en el envase no existe, y que el RNPA pertenece a otro alimento completamente diferente.

image

El caso del aceite Valle de Tunuyán, originario de la provincia de Mendoza, fue detectado tras una denuncia presentada por la empresa Almazara S.A., quien advirtió que el producto usaba su número de RNE sin autorización. Ante esta advertencia, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) confirmó que el RNPA declarado tampoco existía, confirmando una clara falsificación en la documentación. La medida fue oficializada a través de la disposición 5096/2025, que estableció la prohibición total de su comercialización, elaboración y distribución en todo el territorio argentino.

Ante esta situación, la ANMAT recordó la importancia de verificar los registros sanitarios oficiales (RNE y RNPA) y llamó a la población a evitar el consumo de los productos involucrados. Además, recordó que cualquier irregularidad debe ser denunciada por los canales oficiales para facilitar el control de alimentos.