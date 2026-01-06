martes 6 de enero 2026

Violencia de género

Aberrante: se enojó con su esposa por cómo le cebó un mate, la golpeó con un rebenque y la amenazó de muerte

Una mujer de 46 años fue agredida por su esposo en su casa. El hombre se encuentra prófugo

Por Redacción Tiempo de San Juan
El mate fue la excusa que utilizó un hombre para ejercer violencia de género sobre su esposa.



Una mujer de 46 años fue atacada por su esposo luego de que este le recriminara, entre insultos y descalificaciones, la manera en la cual le estaba cebando unos mates. El agresor, que actualmente es intensamente buscado por la Policía, utilizó un látigo para agredirla.

Todo comenzó mientras la pareja se encontraba en la galería de la vivienda que compartían en Los Ardiles, provincia de Santiago del Estero. Lo que parecía una tarde tranquila de verano se transformó en una pesadilla cuando el hombre inició una discusión por el sabor del mate.

Según la denuncia radicada por la víctima, la violencia verbal escaló hacia las agresiones físicas cuando ella intentó refugiarse dentro de la propiedad para evitar el conflicto.

El acusado tomó un rebenque que se encontraba colgado en la pared de la galería y comenzó a aplicarle latigazos en distintas partes del cuerpo. La víctima recibió impactos directos en los brazos, la espalda y las piernas. La amenazó de muerte y le impidió salir de la casa.

Arsenal secuestrado

La mujer logró salvar su vida gracias a un descuido de su atacante. En un momento de distracción del hombre, pudo enviarle un mensaje de auxilio a su hermana, quien alertó a la policía. Cuando los efectivos y los familiares llegaron al domicilio, el agresor ya había escapado, dejando a la mujer herida y en estado de shock.

El fiscal Mariano Gómez, a cargo de la investigación, solicitó la detención del agresor. La víctima fue trasladada y examinada por personal médico, que constató las lesiones sufridas. La denuncia fue formalizada en la comisaría donde se activaron los protocolos de asistencia correspondientes.

Como parte de las medidas de protección, a la mujer se le otorgó un botón antipánico y quedó al resguardo de su círculo familiar. Mientras tanto, la policía provincial inició una serie de procedimientos para dar con el paradero del violento, quien fue imputado por lesiones calificadas y amenazas, agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género.

Durante la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento en una propiedad vinculada al sospechoso, ubicada en el paraje La Tapera. Los efectivos secuestraron un arsenal que pertenecía al imputado. Entre los elementos incautados se encontraron una escopeta, una pistola, una gran cantidad de municiones y diversas armas blancas.

La denunciante reconoció cada una de las armas secuestradas como propiedad de su esposo. La fiscalía mantiene la orden de captura vigente y se realizan rastrillajes en zonas rurales para intentar localizarlo.

FUENTE: Crónica

