El padre Paquito continúa internado: qué dijeron sobre su estado de salud

El padre Paquito continúa internado en el Hospital Marcial Quiroga, donde permanece en observación médica. Este sábado por la mañana, fuentes del Arzobispado confirmaron a Tiempo de San Juan que su estado no es de gravedad, aunque por su edad los profesionales decidieron mantenerlo hospitalizado para estabilizar su situación.

El sacerdote se encuentra acompañado por el equipo de salud y bajo monitoreo permanente. De acuerdo con lo informado, el objetivo es seguir de cerca su evolución clínica y garantizar que el cuadro se mantenga controlado antes de otorgarle el alta.

El viernes se había conocido que el religioso fue ingresado al centro asistencial tras presentar un cuadro de deshidratación. En ese momento, desde el Arzobispado indicaron que se encontraba estable y que la internación respondía a una medida preventiva, con la finalidad de realizarle estudios y estabilizar su estado general. Desde entonces, evoluciona favorablemente.

Francisco Martín, conocido en toda la provincia como el padre Paquito, tiene 82 años. Nació en España el 7 de julio de 1943 y llegó a la Argentina en 1959 junto a sus padres, Francisco y Magdalena, procedente de Nerja.

Actualmente desarrolla su tarea pastoral en la Parroquia Divino Salvador, donde el presbítero José Juan García fue designado como Administrador Parroquial, mientras que Paquito se desempeña como Vicario Parroquial. Se trata de una de las figuras religiosas más reconocidas y queridas de San Juan, con una extensa trayectoria en la provincia.