Tras el conocimiento del caso, fuentes oficiales hicieron circular un video del operativo en el que se ven claramente los cortes de carne de guanaco sacados de una mochila , dejando constancia de la magnitud del hallazgo.

En Albardón Intentaron huir en una camioneta cuando circulaban con 20 kg de carne de guanaco en una mochila

Un procedimiento nocturno que parecía rutinario en la Ruta 40 terminó con una persecución y un descubrimiento inesperado: 20 kilos de carne de guanaco, especie protegida por la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. La intervención de la División Rural de San Juan en el departamento Albardón dejó como saldo cuatro personas identificadas, tres vehículos secuestrados y el inicio de una causa judicial por caza ilegal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1981080842668474627&partner=&hide_thread=false El impactante video de los kilos de carne de guanaco encontrados en una mochila en Albardón pic.twitter.com/qeHzqL9SNP — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 22, 2025

El hecho se produjo cerca de las 22:00 del martes, en inmediaciones del autódromo El Villicum. Efectivos policiales detectaron una camioneta Chevrolet S-10 que circulaba sin patente visible y, al observar dos motocicletas tipo enduro en la caja del vehículo, decidieron detenerla. Al notar la presencia policial, los ocupantes intentaron escapar, arrojando una mochila negra al costado del camino.

Dentro de la mochila, los uniformados hallaron un cuchillo y los cortes de carne de guanaco, los cuales fueron exhibidos posteriormente en el video oficial que circuló en redes internas de la fuerza. El operativo estuvo coordinado por personal de la Base Rural 2, con intervención del Ayudante Fiscal de Flagrancia, Dr. Pablo Quiroga.

Los implicados fueron identificados como Miguel Ángel Riveros (27), Rodrigo Velázquez (28), Agustín Velázquez (28) y Alberto Velázquez (54), todos vecinos del departamento Albardón. Durante la inspección, se detectó que una de las motos era una Motomel 250 cc, mientras que la otra presentaba irregularidades en la numeración de motor y chasis, además de carecer de chapa patente.

La camioneta, las motocicletas y la carne incautada quedaron bajo custodia policial. La causa fue caratulada como infracción a los artículos 25 y 26 de la Ley Nacional de Conservación de Fauna Silvestre, y los imputados enfrentarán una investigación por caza ilegal en zona protegida, delito que atenta directamente contra el patrimonio natural del Estado.