El hijo de Trump se comprometió con una influencer, y lo anunció en la Casa Blanca

Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump, de 47 años, anunció su compromiso matrimonial con la modelo e influencer Bettina Anderson. El anuncio se realizó públicamente el lunes por la noche durante una recepción celebrada en la Casa Blanca.

Anderson, que cumplirá 39 años en diciembre, es también una de las cofundadoras de la organización no gubernamental The Paradise Fund .

Al hacer el anuncio, Donald Trump Jr. bromeó sobre su elocuencia habitual, agradeciendo a su prometida por su respuesta: “Normalmente no me quedo sin palabras, porque generalmente soy yo quien está despotricando y hablando sin parar muy bien. Quiero agradecerle a Bettina por esa única palabra: ‘Sí’”. Por su parte, Bettina Anderson habló brevemente ante los presentes, expresando emocionada que se casará con el “amor de su vida”, que había pasado el fin de semana “más increíble” de su vida y que se siente “la chica más afortunada del mundo”.

Quién es Bettina Anderson

Bettina Anderson proviene de una de las familias bancarias históricas de Palm Beach. Es hija de Harry Loy Anderson Jr., un banquero conocido en el círculo local como H. Loy, y de Inger Anderson, una inmigrante sueca. H. Loy Anderson Jr. se convirtió en una figura clave del engranaje económico de Palm Beach, siendo el banquero de confianza de la clase más adinerada. La madre de Bettina, Inger Anderson, trabajó como modelo para la prestigiosa agencia Eileen Ford en Nueva York durante las décadas de los setenta y ochenta.

Relaciones anteriores y cronología

El romance entre Donald Trump Jr. y Anderson se dio a conocer en diciembre de 2024. Sin embargo, el diario The New York Times destacó que Anderson estuvo sentada en la tribuna del presidente, justo detrás de Donald Trump Jr. y Kimberly Guilfoyle, durante la convención republicana de julio de 2024 en la que se oficializó la candidatura de Trump a la presidencia.

Donald Trump Jr. estuvo casado durante aproximadamente 12 años con Vanessa Trump, quien presentó una demanda de divorcio en 2018. La expareja tuvo cinco hijos: Kai Madison (18 años), Donald III (16), Tristan Milos (14), Spencer Frederick (13) y Chloe Sophia (11). Posteriormente, el hijo de Trump comenzó a salir con Kimberly Guilfoyle en 2018, con quien se comprometió en 2020. Guilfoyle, quien tuvo un rango destacado en las filas republicanas, actualmente se desempeña como la embajadora de Estados Unidos en Grecia.