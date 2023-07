No fue Roberto, fue Marcelo: pastillas de lo que puede pasar

No llegó a coronar Roberto y evolucionó en Marcelo Orrego, un colaborador al que albergó de joven, quien lo considera un omnipresente tutor político. Y ahora sí, a Marcelo se le dio a bordo de una sutil reformulación de aquella orientación de cabecera: cambios con certeza.

El asunto es que lo bueno y lo malo no son datos inobjetables tallados en alguna piedra. Son más bien apreciaciones que van mutando de acuerdo al ojo de cada quien: lo que para alguien puede resultar bueno, para otro puede no serlo.

Más allá de lo que impone esa lógica de interpretación, la expresión de apoyo a lo bueno y rechazo a lo malo tiene una dirección claramente constructiva: la evidencia de no apelar a dogmatismos que encasillan las miradas, a preconceptos establecidos con antelación. Insinúa la apelación a la reflexión, la existencia de vasos más vacíos o más llenos.

En especial ese giro que encontró Marcelo Orrego con cambios con certezas. Porque refuerza el espíritu dinámico que anida en el espíritu ciudadano actual, establecido como humor de época. Y porque apuesta a morigerar el envión ante el riesgo de estar pisoteando algunas conquistas que en la actualidad parezcan más invisibles pero se pueden llegar a extrañar. La cautela al poder, señal de sentido común.

El siguiente paso será ir desentrañando en esta eternidad que queda hasta el momento en que Marcelo pueda pasar de la formulación a la acción –nada menos que 5 meses y 7 días hasta ese 10 de diciembre- cuáles son las cosas que irá poniendo en la biblioteca de lo urgente y cuales las que habrá de aplicarlas con freno de mano.

A juzgar por lo que se ha escuchado hasta acá luego de que volvieran a su lugar las partículas en el aire ante el impacto del resultado electoral, primero en la lista figura el área de educación. El propio vicegobernador electo Fabián Martín reparó el martes en Paren las Rotativas (por Canal 13) que entre los primeros vencimientos de calendario que tendrán enfrente luego de asumir está el inicio de clases el primer lunes de marzo. Y en consecuencia anunció que habrá una declaración de emergencia educativa, tendiente a abordar tanto lo pedagógico como lo edilicio. Tendrán tiempo para ir redondeando la forma.

El mismo calendario es el que irá delimitando lo urgente, aunque no necesariamente resulte lo esencial. Porque a la vuelta de la esquina de su llegada a la calle Paula opera una fecha que hasta ahora fue tomada como cara visible de la provincia a nivel de inserción en los almanaques nacionales e internacionales, la Vuelta de San Juan. Sobre lo que la nueva gestión no ha elaborado aún –o al menos no ha difundido- una apreciación definitiva.

Sobre el punto se produce una ambigüedad, presente también en tantos otros asuntos colgados de la brocha del excesivo tiempo entre la definición electoral del domingo pasado (que alumbró a la nueva gestión de Marcelo Orrego) y la efectiva toma de posesión del timón obtenido en las urnas. Que si bien el evento se producirá en enero –es decir bajo mandato de Orrego- la decisión de avanzar a o no –y en su caso, en qué medida hacerlo- se debe tomar en estos días.

Todos los contratos, entre otros compromisos, deberían llevar la firma de los actuales funcionarios y la venia de los futuros. Prueba de fuego para el sistema político, el de limar la distancia entre unos y otros sobre un punto en que de un lado consideran al evento como punto neurálgico de la agenda y del otro como uno más sin protagonismo excluyente.

Misma ecuación con la otra gema del calendario hasta ahora, la Fiesta del Sol: se realiza en febrero tradicionalmente, hay hasta un predio especialmente montado para eso en el ahora opositor Chimbas, pero su grilla debe ser gestionada con prudente antelación. Sobre el punto, el gobernador electo supo apreciar el esfuerzo, pero bajando un par de cambios en la potencia de los números internacionales. Verá luego si puede o decide hacerlo en la primera edición a su cargo o convalida en envión actual. A favor opera que los contratos esta vez no parecen ser urgentes como en el evento deportivo.

Una vez que el almanaque afloje podrá ser el turno de los abordajes más de fondo. Siempre de acuerdo a esa escala de las cosas a modificar y las otras a cuidar. En el rubro económico, parece encabezar la cautela y luego el sector minero, donde la nueva gestión sabe que es lugar donde puede hacer la diferencia.

El equipo económico de Orrego –aún indefinido en sus lugares, pero con integrantes ya conocidos- sabe que heredarán una gestión acomodada en lo económico y financiero, diferencial a favor en el tembladeral nacional y el de muchas provincias endeudadas en dólares en el exterior.

En San Juan hay una economía cuidada, término que usó el propio Orrego en sus entrevistas nacionales post triunfo. Una reconocida buena administración de la gestión Uñac de los recursos, sin urgencias en vencimientos o pagos demorados. Punto de partida alto, entonces. Desde donde apoyar luego las políticas propias con las que el flamante gobierno espera construir un diferencial.

Que debería llegar del lado de la minería, un sector que se muestra algo estancado para su potencial. Por innumerables factores, siendo justos, en parte las diatribas nacionales. Pero es ese sector el que dispone de las mayores inversiones privadas en las gateras: dos proyectos destinados a comenzar en la faceta de construcción, Josemaría y Los Azules, desde donde se puede apoyar una eventual explosión virtuosa. De recursos y de actividad, igual o superior a la de la construcción de Veladero y la malograda Pascua-Lama. Con su potencialidad de cambiar el signo económico provincial y sellar a fuego la gestión que comienza.

El resto de los sectores económicos de la provincia saludó la llegada de Orrego con una lista especialmente asociada a los costos provinciales: los de la energía, los impositivos. En una nota en Tiempo de San Juan, los industriales y exportadores mostraron su expectativa atada a resultados. Lo mismo el sector comercial, con cálidas palabras de bienvenida pero expectativas ligadas a lo mismo. (https://www.tiempodesanjuan.com/economia/que-piensan-los-empresarios-sanjuaninos-orrego-y-que-le-piden-n353022)

El más complicado parece ser en de la construcción, donde la dinámica de la obra pública que imprimió la gestión de Sergio Uñac encuentra complicaciones en los pagos nacionales. Hay varias empresas con ajuste de personal, esperan que se enderece rápido.

Son problemas relacionadas con la macro, cuyos resortes se activan desde la Rosada y sobre lo que hay poco por hacer desde San Juan. La alerta está puesta en algún eventual desbarranco de una economía nacional ya en estado delicado y que deberá pasar por fuertes turbulencias este año.

En lo político, Orrego sabe que no será lo mismo para él gestionar con un amigo en la presidencia que sin él. Para él, hoy amigo es Horacio Rodríguez Larreta. En menos medida aparece Patricia Bullrich y hasta el propio Sergio Massa, con quien Orrego supo tener vinculación. Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires, ayer hoy y siempre.