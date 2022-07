En San Juan, con incentivos a la inversión privada se crean 2.700 puestos de trabajo

Economía Con más de u$s 5.000 millones, San Juan lideró cómodamente las inversiones mineras en los últimos 2 años

"Este programa de certificados de crédito fiscal nos genera un tremendo orgullo y tiene una larga historia, de hace 4 años, cuando lanzábamos este programa de incentivos en su primera edición el país atravesaba una situación bastante delicada, con el Gobierno Nacional asistiendo al FMI a pedir un préstamo. Y trabajamos codo a codo para no deteriorar más la economía provincial. Recuerdo que en ese momento como en este momento había actores protagónicos como la unión industrial, cámara de la construcción, cámaras de agricultores, de comercio, nuevos sectores que nunca fueron destinatarios de créditos como los de salud, las cámaras de turismo, estaban los prestadores mineros, estábamos todos los que entendíamos que el Estado debía entregar herramientas para que los empresarios crecieran y ayudaran al Estado a bajar los índices de desocupación", dijo Uñac.

"Fueron 1.000 millones de pesos los que invertimos en ese primer lanzamiento. En su segunda edición tiene como tope 2.000 millones se presentaron proyectos por casi 3.500 millones de pesos solo de inversión de Estado provincial y a eso se suma hasta llegar a 7.000 millones de inversión total, con el aporte del sector privado", destacó en su discurso sobre esta herramienta para desarrollar San Juan.

Analizó que "nos encontramos nuevamente en una situación delicada de la economía provincial y nacional pero también podemos decir que ante dos situaciones extremas, de 2018 y 2022 estamos acá dejando inaugurada una nueva empresa que deja muchos puestos de trabajo y nos hace pensar que San Juan tiene mucho para proyectar en el futuro".

Uñac encabezó un fuerte discurso respecto de la situación económica: "Los invito a seguir construyendo esta provincia y nos saquemos ciertos tabúes de que existen dos espacios, el público y privado con destinos distintos si es que no opuestos, nosotros hemos marcado infinidad de veces que lo privado y lo público es lo mismo, estamos trabajando en conjunto por los mismos objetivos. Cuando la situación es difícil la solución siempre es por arriba, abajo hay barrio, por arriba es con más inversión. Nos sintamos orgullosos de que hay herramientas y lo deberán seguir quienes me sucedan en la Gobernación de San Juan, como darle economía ampliada porque una sola economía es insuficiente, apostamos a seguir diversificando y el Estado no puede hacerlo solo", remarcó.

Los números de la ayuda a privados

El programa otorga como beneficio Certificados de Crédito Fiscal que pueden aplicarse al pago de obligaciones fiscales provinciales, con una vigencia de cinco años computados desde la fecha de emisión.

WhatsApp Image 2022-07-25 at 11.42.10 AM.jpeg Uñac presentó los resultados del Programa de Apoyo a la Inversión Privada, 100% sanjuanino.

“En plena pandemia, en el año 2021, cuando nuestra prioridad era cuidar la salud de todos, pero sosteniendo la economía para minimizar el impacto de la pandemia, anunciamos este programa 100 % sanjuanino que ha superado nuestras expectativas, superando el monto dispuesto para esta etapa. Eso habla de la calidad de los inversores y de su disposición a apostar por San Juan”, dijo Uñac.

Agregó el mandatario que la cantidad y la calidad de los proyectos presentados redundará en “nuevos empleos de calidad, diversificación de la economía y generación de impactos positivos en la sociedad y el ambiente”.

Algunos de los proyectos apuestan a la producción de pistacho, ganadería en feedlot, nueva fábrica para la elaboración de barbijos descartables, cofias, camisolines y cubre calzados para su uso médico, restauración de una bodega para el enoturismo, construcción de un paseo comercial, turístico y gastronómico, entre otros.

Los proyectos de inversión corresponden a ocho sectores productivos:

Agricultura

Tic’s

Comercio y Servicios

Turismo

Industria

Salud

Ganadería

Eficiencia Hídrica y Eficiencia Energética

inversion privada.jpg

El impacto sobre la inversión total de los 87 proyectos postulados es de $ 7.000 millones.

El Programa de Apoyo a la Inversión Privada en la Provincia de San Juan fue instituido por Ley Provincial N° 2270-J; tiene por finalidad la creación de empleo de calidad e inclusivo y el desarrollo productivo y sostenible provincial.

Esta operatoria apunta a otorgar beneficios fiscales equivalentes hasta un 80 % del proyecto de inversión que se materializará a través de Certificados de Crédito Fiscal, emitidos de acuerdo con el avance y puesta en marcha de la inversión, los cuales podrán imputarse al pago de impuestos provinciales. Con excepción de aquellos proyectos que apliquen al sector eficiencia hídrica y energías renovables, en cuyo caso, el beneficio fiscal podrá ser de hasta un 60 %.

Hay tres modalidades:

I. Modalidad Subsidio: para aquellos postulantes que presenten proyectos que opten por recibir el beneficio fiscal en forma de subsidio, el cual no podrá, en ningún caso, superar el tope máximo establecido de $30.000.000.

II. Modalidad Crédito Reintegrable: para aquellos postulantes que presenten proyectos que opten por recibir el beneficio fiscal en forma de crédito reintegrable, el cual no podrá en ningún caso superar el tope máximo establecido de $60.000.000.

III. Modalidad Mixta: para aquellos postulantes que presenten proyectos que opten por solicitar el beneficio fiscal en forma mixta, combinando la modalidad subsidio y la modalidad crédito reintegrable, respetando los topes máximos establecidos precedentemente.

La convocatoria se mantuvo abierta hasta el 30 de junio y la postulación de proyectos se realizó a través de una plataforma digital autogestionada, interactiva con los máximos estándares de ciberseguridad.

De los 87 Proyectos de Inversión Sustentables presentados en la plataforma digital del Programa de Apoyo a la Inversión Privada de la Provincia de San Juan, a la fecha se encuentran 10 proyectos con prefactibilidad y factibilidad aprobadas, en proceso de realización de actas correspondientes para su elevación al Comité Ad-Hoc.