Las claves para dar los primeros pasos en el mercado financiero siendo adolescente

Embed - Finanzas para adolescentes 1# Primeros pasos

Para comenzar a invertir una primera cuestión a tener en cuenta es contar con la edad mínima, que es de 13 a 17 años. Además, es necesario tener la autorización de los padres para poder abrir una cuenta.

“Esa cuenta comitente va a estar ligada o tiene que ser una subcuenta que provenga de una cuenta comitente de un adulto, por lo tanto, nuevamente necesitamos esta supervisión”, detalló Marianela.

Es importante tener en cuenta que para la apertura de la subcuenta se requerirá información como el DNI tanto del menor como del tutor, y la partida de nacimiento o un documento que acredite el vínculo legal entre el titular de la sub cuenta (menor) y el titular de la cuenta (tutor).

Billeteras virtuales como un primer paso para sumarse al mercado financiero

“Antes de realizar inversiones, siendo menor conviene ir conocimiento el mundo financiero a través de las billeteras virtuales, donde hace tiempo billeteras como Mercado Pago, Ualá, NaranjaX comenzaron a ser usadas por los adolescentes”, detalló la especialista.

Embed - Finanzas para adolescentes 2# Billeteras Virtuales

Abrir cuentas en estas billeteras también requieren la autorización de los padres, pero son instrumentos que permiten tener un conocimiento sobre el manejo del dinero en dispositivos virtuales, ya que permiten enviar y recibir dinero, pagar con QR o tarjeta prepaga, recargar el celular o SUBE y ahorrar en fondos de bajo riesgo, según la plataforma.

“Si bien no permiten realizar inversiones de ningún tipo, dan conocimiento sobre el manejo de las finanzas personales”, precisó Marianela.

Claves para evitar estafas siendo adolescente en el mercado financiero

Sin duda el auge de distintas publicidades en redes sociales que prometen pequeñas inversiones y grandes rendimientos son una potencial estafa en la que pueden caer adultos y adolescentes, estos últimos sobre todo porque tienen una mayor exposición en redes sociales. Al respecto, la especialista precisa: “Si ofrecen ganancias aseguradas altas, sin esfuerzo, en poco tiempo, ojo con ese tipo de publicidades que envían a un link o distintos modos donde puedo estar cayendo en una estafa”

Embed - Finanzas para adolescentes 3# Evitar estafas y consejos

Siempre hay que verificar la web de la CNV para operar con ALyCs reguladas. Tampoco hay que compartir datos personales de ningún tipo.

“Si no me animo a invertir o no termino de entender cómo funciona el mercado, si bien siempre es necesario estar asesorado por un adulto, existen aplicaciones y simuladores educativos donde pudo invertir dinero que no es real e ir probando y conociendo cómo funciona el mercado de capitales”, finaliza Marianela.

Para mayor información consultar a la web de Fórmula, asesores financieros o al mail [email protected].