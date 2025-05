Obligaciones negociables: qué son y qué tan conveniente son ante una económica con cepo

Estos bonos son emitidos por las empresas de capital privado, y no por el Estado.

“Tuvieron mucho auge en una económica con cepo para personas físicas porque muchos asesores o consultoras las vendían como instrumentos seguros al ser riesgo crediticio privado y no riesgo del Estado o soberano, asegurando rentas trimestrales o semestrales”, detalló Marianela.

¿Qué Obligaciones Negociables entraron en default y por qué?

Para que la inversión sea exitosa, al momento del vencimiento de los bonos se supone que el inversor recibe más dinero del que invirtió, pero eso solo sucederá si la empresa cuenta con los dólares necesarios para cumplir sus pagos. En las últimas semanas, explica Marianela, algunas empresas del sector agropecuario como Red Surcos, Los Grobo, Agrofina, Generación Mediterránea, Albanesi y Celulosa Argentina anunciaron que no van a poder pagar las obligaciones negociables ni los intereses.

Este sector en particular ha sido golpeado por factores climáticos como la sequía, una elevada carga impositiva, la baja en los precios internacionales de los commodities y la apreciación del tipo de cambio, afectando su capacidad para generar fondos. “Si bien es importante evaluar el crédito que tomo al comprar una obligación negociable, también es importante tener en cuenta el contexto macroeconómico y del país de la empresa en la que se encuentra ese título”, explicó.

¿El default se puede extender a otros sectores?

La regla básica de las finanzas es la relación riesgo – retorno: el rendimiento ofrecido por una inversión debe ser coherente con el nivel de riesgo asumido. “Si miramos la tasa de las obligaciones negociables en todos los sectores, las tasas se encuentran en torno al 5% y el 8% como mucho en dólares. Ahora si miramos las tasas de otros países como Estados Unidos, encontramos tasas similares en torno al 5-6%”, detalló la profesional.

Pero acá lo que hay que tener en cuenta es el riesgo. Las empresas constituidas en Argentina tienen un mayor riesgo debido a factores económicos, políticos y regulatorios superiores. Se pueden encontrar empresas que tengan deudas sanas en sus balances, pero las tasas no son atractivas.

Otro factor importante a tener en cuenta es que en la actualidad aún está vigente el cepo para personas jurídicas, es decir, las empresas, por lo que el sector privado está obligado a invertir sus dólares en Obligaciones Negociables porque no tienen otro lugar para invertir sus dólares.

La conclusión es clara: las Obligaciones negociables no son un instrumento conservador, no son seguras y las tasas que ofrecen no resultan atractivas en relación al riesgo que implican, por lo que se está buscando invertir, es mejor buscar otro instrumento si no se quiere perder dinero.

