Finanzas en pareja: cómo administrar los ingresos y gastos cuando la economía es entre dos

Dicen que cuentas claras mantienen la amistad, y mucho más una relación de pareja. Si no hay claridad el panorama se puede volver complejo, dando lugar a discusiones que pueden ser frecuentes y molestas, sobre todo cuando los ingresos no son los mismos y los gastos no se reparten de manera equitativa. Para evitar una separación por temas de dinero, Mariano Cáceres y Marianela Gayá, integrantes de Fórmula Asesores Financieros, comparten tres tips a tener en cuenta para cuidar las finanzas en pareja.