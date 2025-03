Tips para organizar la economía personal, evitar gastar de más y lograr el ansiado ahorro

“Tenemos los gastos variables, que son aquellos que no serán iguales todos los meses. Es en los gastos variables donde se me puede ir el presupuesto, ya sea por gustos, pedir delivery todos los días, salir a comer, regalos, etc. Son los gastos donde si veo que no llegó a fin de mes o no me estaría alcanzado el dinero, los puedo comenzar a recortar”, explica la especialista.

Tip 2: ¡Ojo con los “gastos hormigas”!, no gastar más de lo que se gana

“No puedo llevar un estilo de vida que después no pueda financiar o pagar. Si cuando llega fin de mes no puedo pagar el total de la tarjeta, tengo que pedir préstamo o refinanciar deuda, es señal que gasto más de lo que ingresa”, señala Marianela.

Si la persona se encuentra ante la situación de no llegar a fin de mes, se deberían considerar algunos ajustes. Usar la tarjeta con responsabilidad es sin duda un factor fundamental a tener en cuenta, ya que hay quienes lo consideran dinero extra y terminan realizando gastos que luego cuesta cubrir.

Tener en cuenta límites claros dentro del presupuesto ayudará a mantener las finanzas personales organizadas. Al respecto, la especialista explica que la clave no es dejar de vivir, sino realizar gastos de manera inteligente para evitar caer en deudas innecesarias.

Finalmente, pero no menos importante, es lo que se denomina “gasto hormiga”. Consiste en aquel gasto que se realiza de manera diaria, que parecen insignificantes, pero a la larga representa un monto importante dentro del presupuesto. Un claro ejemplo de ello pueden ser los cigarros para los fumadores, o el café de todos los días. “Un café diario puede representar $3.000, que puede parecer poco, pero en un mes representa $90.000”, explica la profesional.

Tip 3: Lograr el margen para ahorrar e invertir

Una vez teniendo claro cuánto se gana, cuánto se gasta y una organización dentro de los gastos para evitar el derroche de dinero, se puede lograr un margen de ahorro. Esto no solo es vital para atender cualquier episodio de emergencia, como un problema de salud o un daño en la vivienda, por ejemplo, sino que además permitirá invertir para lograr una remuneración.

“Así, no es necesario que tenga que endeudarme o buscar dinero por otro lado. Tener el colchón de inversión permite poder lograr objetivos en el largo plazo, como adquirir un vehículo, comprar una propiedad, realizar un viaje, etc. Si yo ahorro 100 dólares mensuales, en un año tendré 1200 dólares durante 10 años. Si lo mantengo invertido en acciones de USA, según el promedio del rendimiento histórico de estas acciones en 10 años voy a tener 18.700 dólares, es decir gané 6700 dólares”, remarcó Marianela Gayá.

