Guerra comercial: qué es, cómo nos afecta y qué conviene hacer la incertidumbre de los mercados para no perder

Se puede creer que la guerra comercial que inició Estados Unidos no nos llegaría, pero esto no es tan así. Un especialista local analiza un panorama completo sobre este fenómeno y qué hacer si se encuentra en el mercado inversor para no perder ante el comportamiento actual de los mercados.