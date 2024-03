Carteras de inversión: qué son, cómo elegir la indicada y por qué se volvieron en la mejor opción para ahorrar

El mundo de las inversiones presenta diversas opciones para volcar los ahorros y obtener rentabilidad. Guardar el dinero “bajo el colchón” no es una opción, ya que el peso ha ido perdiendo valor ante la inflación, por lo que obtener, aunque sea un mínimo de rentabilidad es lo que debe buscar el ahorrista. En ese contexto, Federico Rosés, de Fórmula Asesores Financieros , explica el universo de las carteras de inversión , una herramienta en auge por estos tiempos.

“La intención de esta herramienta es que, a través de la distribución de las inversiones en distintos tipos de activos, ante el mal desempeño de uno o alguno de ellos, no se vea afectada la rentabilidad total de la cartera. Para esto necesitamos que los activos no sean correlacionados entre sí, esto significa que, si un activo sufre una baja en su cotización, no afecte a los demás activos en la cartera”, detalla el especialista.

Cada cartera se va a armar conforme al perfil de la persona, y el riesgo se va a medir con la VOLATILIDAD. Esto es, la variación que tiene el precio de un activo a lo largo del tiempo. “Hay productos más estables, como los bonos o las obligaciones negociables, y las acciones de las empresas particulares tienen una mayor volatilidad y tienen más riesgo. Su precio puede tener variaciones más grandes con respecto a la media en el largo plazo”, señala Rosés.

Embed - Carteras de inversión: #1 La volatilidad en las carteras

En base al perfil y tiempo de inversión, las carteras pueden ser conservadoras, moderadas o agresivas. Antes de entrar en el detalle de cada una de ellas, Rosés remarca que en base a esto se hace la elección de los productos que formaran parte de la inversión.

“Miramos cómo se comporta la tasa de referencia, la emisión monetaria en distintas partes del mundo, y en base a eso vamos eligiendo o vamos asignando probabilidades a cada uno o distintos escenarios. Sabiendo eso podemos inferir que un sector determinado va a tener un buen resultado. Eventualmente, una vez decidido el sector se puede elegir qué empresa. En el caso de Argentina, si pensamos que anduviera bien el sector energético es donde miramos balances puntuales y elegimos el producto que más gusta”, asegura.

Embed - Carteras de inversión: #2 Distintos tipos de carteras

Cartera Conservadora

En esta opción se prioriza el dinero en efecto, tratando, en nuestro caso, de evitar el peso. Su principal objetivo es superar la rentabilidad que puede llegar a tener un plazo fijo o los fondos comunes de inversión de liquidez inmediata.

Su conformación será 50% en efectivo, 30% renta fija, que son los bonos, y un 20% en renta variable que, si bien presenta mayor volatilidad, eventualmente tiene mejores resultados.

Resulta ser ideal para plazos menores a un año, priorizando la liquidez y estabilidad.

Embed - Carteras de inversión: #3 Cartera Conservadora

Cartera Moderada

“La conformación de este tipo de propuesta es 60% una cartera conservadora y 40% una cartera agresiva, con eso se hace un mix”, detalla Rosés.

Esta opción tendrá en cuenta las necesidades del cliente, el perfil y el destino de la inversión, donde se considera el plazo.

Cartera agresiva

Sobre esta opción, el especialista explica: “tiene un 50% en renta variable, un 30% en renta fija y un 20% en efectivo. Cuando surgen oportunidades, ofrece un mayor rango de maniobrabilidad. A diferencia de la conservadora, tiene un horizonte temporal de más de dos años”.

Gracias a la diversificación, se disminuye el riesgo de la inversión y es ideal para los inversores de perfil agresivo, y se prioriza la rentabilidad y el crecimiento de Capital.

Embed - Carteras de inversión: #4 Cartera Moderada y Cartera Agresiva

“Nuestro trabajo como asesores es conocer las prioridades del cliente, el monto de inversión y el destino. En torno a ello armamos distintas opciones y planteamos los pronósticos, para que quede en manos de la persona la decisión, siempre priorizando la rentabilidad y el cuidado de los activos”, finaliza Federico Rosés.

Para mayor información consultar a la web de Fórmula, asesores financieros o al mail [email protected].