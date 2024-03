Diversificación y su rol en las carteras de inversión

Bajan las tasas de interés de los plazos fijos; el dólar blue continúa siendo volátil y si bien lleva un tiempo estable, especialistas no descartan que aumente en los próximos meses; algunas criptomonedas están alcanzando sus máximos históricos y así todo el amplio mundo de las inversiones ofrece un gran abanico de opciones para todo tipo de inversión. Una de las opciones que resuenan últimamente son las carteras de inversión, pero antes de entrar en detalle hay que entender la diversificación y su rol en las inversiones.

Diversificación “es una herramienta que tenemos los asesores financieros para mitigar el riesgo que puede llegar a tener una cartera de inversión”, explica Rosés. Esto implica que, a la hora de invertir, se busca “no poner todos los huevos en una canasta”.

Embed - Guia de economia domestica: Diversificación 1

¿Por qué esta opción no es viable? A la hora de invertir, lo que se pretende no es solo lograr rentabilidad y proteger el dinero, sino también evitar perder. Si todas las inversiones están volcadas en un solo lugar, el riesgo es mayor a si se invierte en distintas cosas. “Así se obtiene mayor rentabilidad con el menor riesgo posible”, señala Rosés.

Un ejemplo de ello es, por ejemplo, si una persona tiene por decir un millón de pesos, y destina toda la inversión al plazo fijo. Esta modalidad de inversión es una de las que más perdió el año pasado, y va por el mismo camino este año tras las nuevas disposiciones del gobierno nacional. Ahora, si de ese millón, destina un 25% a plazo fijo, un 25% a la compra de dólar MEP, y el 50% restante a la compra de bono, se asegura por tres frentes proteger la inversión. Eso es diversificación.

El objetivo es buscar activos que no estén correlacionados. “Para poder obtener la mayor rentabilidad con el menor riesgo posible, vamos poniendo nuestras inversiones en distintos tipos de activos que no tienen que estar correlacionados, es decir, que si a un activo le mal, les va mal a todos”, explica el especialista.

Embed - Guia de economia domestica: Diversificación 1

Para entenderlo en la práctica, Federico brinda un ejemplo: En Argentina hay bonos nacionales que corren riesgo, cuando entre en default el bono, es probable que las obligaciones negociables o bono de empresa privada sufra la misma situación, porque el Banco Central no va a tener dólares para hacer frente a las deudas de la empresa privada. Si hay bono de Argentina y bono de empresas privadas, las dos van a comportarse de la misma forma. “Muchas veces la gente no ve ese riesgo”, puntualiza. Distinto es el caso si, por ejemplo, YPF tiene un buen año, no necesariamente va a tener la empresa Havanna. “El principal objetivo es armar una cartera que cubra todo tipo de eventos”, remarca.

Teniendo en cuenta este concepto, sin duda para resguardar y cuidar los ahorros la mejor opción es armar una cartera de inversiones, que se armará de acuerdo al perfil del inversor, el destino del ahorro y la cantidad de dinero.

Para mayor información consultar a la web de Fórmula, asesores financieros o al mail [email protected].