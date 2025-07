Corredores inmobiliarios sanjuaninos, en alerta: rechazan el proyecto de desregulación y apuntan contra los "ilegales"

En la actualidad, quienes ofician como corredores inmobiliarios además de contar con un título o matrícula, están nucleados en colegios. De esta manera operan bajo el marco de la legalidad, ya que son los colegios los que regulan y controlan el ejercicio de la profesión. Sin estos espacios, no solo cualquier persona podría dedicarse a la actividad, sino que no habría quien regule, haciendo complejo el control a la hora de evitar estadas o situaciones similares.

El proyecto del legislador nacional lo que busca es sacarles a los colegios la capacidad de sancionar a quienes ejerzan sin matrícula. Según el texto, esas entidades mantienen un “monopolio” sobre la actividad y limitan la competencia.

Sobre este punto, Costela fue claro: “Si se libera el mercado para que cualquiera sea corredor, podrían aumentar los hechos delictivos. Se ve a las claras en las denuncias por estafas de loteos y venta de departamentos que hay actualmente”. Incluso aseguró que en San Juan hay alrededor de 250 personas que se hacen pasar por corredores inmobiliarios sin el aval del colegio, prácticamente el mismo número de profesionales matriculados que tiene la provincia.

Si bien en San Juan el Colegio no puede proceder a clausurar una inmobiliaria que no esté habilitada, porque no cuenta con esa competencia, se avanzó en la creación de una comisión de fiscalización, donde se reciben las denuncias contra las personas que no están matriculadas. Esto derivó a la intervención en algunos casos con investigaciones internas, aunque apunta Costela a que lo importante es educar al inquilino.

“El inquilino no lo sabe, pero tenes el 50% de posibilidades de sentarte a negociar en una inmobiliaria que no esté habilitada. Hay que buscar espacios que estén habilitados para contar con una mayor seguridad. Si bien el Colegio puede intervenir ante una irregularidad, es el inquilino quien debe realizar la denuncia penal”, precisó el profesional.

Qué pasa si se aprueba la ley de desregula la actividad de los corredores inmobiliarios

Costela dejó en claro que, si avanza el proyecto a nivel nacional, en una primera instancia no tendría impacto en la provincia, debido a que las leyes que regulan los colegios profesionales son de jurisdicción provincial. Pese a ello, en caso de avanzar, adelantó que han estado manteniendo encuentros con legisladores para que estén al tanto de la situación.

“Por el momento no hay ninguna intención de que esto suceda en San Juan. Sin embargo, queremos ver si nos podemos reunir la semana que viene con el Gobernador o con el Vicegobernador, no solo los corredores inmobiliarios, sino el resto de colegios de profesionales con quienes estamos compartiendo esta preocupación”, detalló.

En caso de detectar una inmobiliaria irregular o tomar contacto con una persona que se hace pasar por corredor inmobiliario y carece de matrícula, solicitan desde el Colegio contactarse para recibir el asesoramiento sobre cómo proceder. Ante un episodio de irregularidad, el inquilino puede comunicar pos WhatsApp al 2645552846.