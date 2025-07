Defensa al Consumidor de San Juan ya tiene 10 denuncias por el show de Q' Lokura y citará a los organizadores

Embed - Q' Lokura on Instagram: "¡GRACIAS NIÑOS! Noche a capacidad agotada en el Estadio Aldo Cantoni, gracias por tanto cariño a esta provincia hermosa,mil disculpas a todos los que se quedaron afuera, cabe destacar que no era una producción y/o organización de Q’Lokura, ni tuvimos nada que ver con venta de entradas, accesos etc. Para cualquier consulta o reclamo comunicarse con “La Meseta Producciones”. Nos vemos el 19 de Julio para festejar juntos el día del amigo en Plaza De La Música." View this post on Instagram A post shared by Q' Lokura (@qlokuraok)

"Recién están llegando denuncias pidiendo que les reintegren el valor de la entrada, y aquí tienen con el ticket completo para el show al que no ingresaron", dijo la funcionaria en diálogo con Radio Sarmiento. Lo que hubiera correspondido es que a estas personas les reintegraran el dinero allí mismo, en la boletería, pero no sucedió. El costo de la entrada rondaba los $20 mil.

En la noche del 8 de julio último, en un momento el ingreso al Aldo Cantoni colapsó por varios sanjuaninos que lograron colarse al show y cuando los que se quedaron afuera hicieron el reclamo para que les devolvieran el dinero, del otro lado recibieron una negativa. No solo no tuvieron la oportunidad de vivir una noche a puro show y cuarteto, sino que además perdieron el dinero invertido en la entrada.

"Nosotros estamos trabajando sobre eso, vamos a apelar a la voluntad también que tiene que tener, porque la Dirección pasa por un lugar administrativo y conciliatorio, se trabaja todo bajo las conciliaciones. Vamos a llamar para darles respuesta a estos consumidores que hoy la necesitan, así que estamos recepcionando denuncias. Hasta ayer teníamos más de 10, reclamando esto, el tema de la entrada. Hoy seguramente tenemos mayor cantidad de denuncias", sostuvo la funcionaria.

"Recuerden ustedes que las denuncias siempre son con pruebas, tienen que ir con el ticket, para mostrar que compraron entrada y que quedaron fuera. Estamos recepcionando las denuncias por las dos vías, que es la vía virtual, que es a través de CIDI, que es un bot, que es el número de Whatsapp, al cual ingresas con Ciudadano Digital, ahí se adjuntan las pruebas, entonces llega al sistema y nos comunicamos automáticamente con los consumidores. Y si no, se puede concurrir personalmente a la Dirección de Defensa Consumidor en el Centro Cívico en planta baja", informó.

Explicó que "las denuncias ya están listas, nosotros vamos a trabajar ahora, vamos a oficiar, a través de una audiencia conciliatoria, que es lo que nos permite la ley a nosotros llegar. Si no hay una conciliación, obviamente esto va a una multa, se le aplica una multa a las personas que no cumplen. En este caso hay un incumplimiento contractual contra los consumidores, el no cumplir con el consumidor que compró una entrada y que no pudo ingresar. Nosotros estamos trabajando en eso, vamos a hacer todo lo posible para tener una respuesta, creo que seguramente la vamos a tener del lado de los organizadores de este evento".