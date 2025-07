Las mejores anécdotas sanjuaninas que dejó el Menem Day en Off the record: "Se doblaban las paredes"

El especial Menem Day del programa político Off the record, emitido por Tiempo Streaming, trajo recuerdos, emociones y anécdotas que pintaron a Carlos Saúl Menem desde una perspectiva local, sanjuanina y muy personal. A propósito del reciente estreno de la serie de Amazon Prime Video sobre el expresidente, el ciclo convocó al periodista Sergio Eiben y al diputado nacional José Peluc, quienes compartieron historias que mezclan política, fascinación popular y vivencias íntimas con el carismático líder riojano.

Sergio Eiben, periodista y propietario de La Red de Medios, repasó un episodio inolvidable ocurrido en 1988, cuando era director de Televisora del Oeste (TVO) y Menem ya era una figura nacional en ascenso y recorría el país en campaña.

"Un sábado por la tarde, yo estaba solo en la oficina armando la programación. Habíamos comprado el paquete de fútbol y estaba viendo los reclamos de los barrios. De repente, sube el portero de la empresa con un agente de la Policía Federal, que custodiaba el canal, y me dicen que hay un tipo raro buscándome. Al principio les dije que no estaba, pero insistieron. Me dijeron que tenía unas patillas llamativas, así que accedí a que lo dejen pasar", relató Eiben.

La sorpresa fue total: “Subió un hombre chiquitito, con suerte medía un metro setenta, vestido con una campera gamulán. Era Carlos Menem”, contó. Lo que siguió fue un fenómeno: “Se doblaban las paredes del estudio de TVO con la cantidad de gente que quería tocarlo, sacarse una foto, vivarlo. Tenía un carisma que era sagrado, una cosa bíblica. Para mí, tenía el óleo sagrado de Samuel”, afirmó, con tono nostálgico.

“El hombre quiere seguir gobernando”

El diputado nacional José Peluc también se sumó al Menem Day con una historia que refleja cómo era el poder cuando Menem coqueteaba con la reelección.

“Nunca me voy a olvidar cuando la juventud le pidió a (Carlos) Reutemann que hablara con Menem para que sea candidato. Fuimos a la Quinta de Olivos un grupo de jóvenes a acompañarlo. Apareció Carlos Menem, nos saludó a todos y se fue a caminar con Reutemann por los jardines”, recordó.

La conversación entre los dos hombres fuertes del PJ terminó con un mensaje implícito, pero contundente. “Cuando Menem se despidió y nos quedamos con Reutemann, él nos dijo: ‘El hombre quiere seguir gobernando’. Nos contó que le había mostrado los árboles que había plantado en Olivos, cómo había arreglado todo. El mensaje era claro”, concluyó Peluc.