¿Argentina está a las puertas de una hiperinflación? La opinión de tres economistas sanjuaninos

Ruiz Botella manifestó que la inflación de septiembre es preocupante, porque no ocurrió ningún fenómeno particular para que el Indec arrojara este número. En este contexto, aseguró que el país está en las puertas de una hiperinflación y que no hay señales sobre una futura baja de este índice para los próximos meses.

“La inflación pasó de 4 o 7 por ciento de forma mensual a los dos dígitos”, continuó.

Para Ruiz Botella, Argentina está en las puertas de una hiperinflación.

Por otra parte, Mariano Cáceres dijo que la consolidación de los dos dígitos de agosto y septiembre produjeron la llegada de un nuevo escalón de inercia inflacionaria. “Está completamente relacionada a la devaluación post PASO”, afirmó.

También explicó una de las causas: todos los productos y servicios pasaron de “precio dólar” a “precio peso argentino”. Para el economista, los números fueron altísimos y es otra señal preocupante.

El mercado espera una devaluación después de las Elecciones Generales, más específicamente en noviembre y diciembre, contó Cáceres.

A diferencia de su colega, expresó que Argentina no entra dentro de los índices de una hiperinflación, momentáneamente: “Según libros de economía, este índice debe superar los 50 puntos en tres meses consecutivos”.

Por último, Luis Aveta manifestó que este número era de esperarse. “Probablemente siga acelerando durante los próximos meses porque no hay ningún cambio y la emisión monetaria aumenta constantemente”, continuó.

Para octubre, Aveta estima que la inflación rondará el 13%.

Según este especialista, el gran problema es la “dolarización de carteras”. ¿Qué significa este concepto? Es el proceso de cambiar las inversiones de pesos a dólares. Pueden realizarse a través de billetes o bonos.