Le devolvieron a San Juan la plata que pagó por la compra de vacunas que no se dio

El Gobierno de San Juan recuperó el depósito millonario que había pagado a una empresa alemana para comprar vacunas. Se trata de la compra frustrada de vacunas por la que el Gobierno de San Juan buscaba recuperar 18 millones de euros pagados a la firma alemana "Rul AG", con la que la Provincia rescindió contrato el 26 de junio por incumplimiento de la entrega de un millón de dosis de Sputnik V. "Teníamos la tranquilidad de que los fondos de la provincia no corrían riesgo, simplemente había que esperar", informó el secretario administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz este martes en conferencia de prensa.

El funcionario confirmó que ayer se realizó la transferencia a las cuentas provinciales, mediante un banco europeo y dijo que el dinero que se reintegró es el mismo monto que el depositado, con lo que la provincia no perdió un centavo con la transacción. El asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, dijo que ese dinero estará ahora disponible para cualquier contingencia relacionada con insumos contra la pandemia. Benelbaz dijo que no está prevista una nueva compra de vacunas por el momento ya que hay dotación suficiente por parte del Ministerio de Salud de la Nación.

Por otro lado, Lorenzo dijo que se va a analizar si se ha configurado un delito y si se puede accionar desde el Gobierno de San Juan contra la intermediaria que no cumplió el contrato y que terminó con la rescisión del acuerdo. No obstante, indicó, lo prioritario era recuperar el dinero que es lo que se produjo este lunes. "No hubo contacto formal, sí tuvimos la propuesta informal de mejorar la propuesta de entrega de vacunas, ya habíamos informado de la decisión de la desvinculación contractual y nos mantuvimos en esa posición", detalló el Asesor Letrado.

El 5 de agosto último, el vicegobernador Roberto Gattoni había informado que "los fondos se van a recuperar en su totalidad durante agosto porque el banco europeo ya ha comunicado a las dos partes que la operación está cancelada y los fondos van a venir" . Y que "ya está la comunicación del banco de que se reintegrará en su totalidad. Si fueron 16 millones de euros llegarán 16 millones de euros porque el contrato dice que en caso de fracaso de la operación todos los gastos corren por cuenta del vendedor".